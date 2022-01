China registra menor crescimento demográfico em 61 anos

O governo da China anunciou nesta segunda-feira (17) que o país registrou em 2021 sua menor taxa de crescimento populacional em seis décadas.

Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas da China, nasceram 10,62 milhões de bebês no ano passado. Isso se traduz numa taxa de 7,52 nascimentos por mil habitantes.

No mesmo período, a China registrou 10,14 milhões de óbitos, o que se reflete numa taxa de crescimento populacional de apenas 0,34 por mil habitantes.

Essa é a taxa de crescimento mais baixa desde 1960.

O fenômeno se agravou na pandemia, mas já vinha sendo acompanhado com preocupação.

De acordo com o censo divulgado em maio do ano o passado, a década de 2010 a 2020 também foi marcada por recorde de baixo crescimento, com taxa anual média de 0,53%.

Na década anterior, entre 2000 e 2010, a taxa havia sido de 0,57%.