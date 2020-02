China registra 73 novas mortes por coronavírus e número total chega a 636

O número de mortos em decorrência do novo coronavírus subiu para 636, confirmaram as autoridades chinesas em balanço divulgado nesta sexta-feira, 7. Entre as vítimas fatais está o médico que alertou sobre o surto. Além disso, somente na China, são 31.161 pessoas infectadas pela doença.

Nas últimas 24 horas, foram 73 vítimas fatais, sendo que 69 na província de Hubei, epicentro do surto. O relatório da Comissão Nacional de Saúde mostrou que no mesmo período foram diagnosticados 3.143 novos casos da doença.

Entre os contaminados no território chinês, mais de 4.800 estão em estado grave. As autoridades loais acreditam que o número de diagnósticos positivos deve crescer significativamente, pois há mais de 26.000 pessoas com suspeita de terem contraído o vírus.

Fora da China continental, foram confirmados mais de 240 casos da doença em cerca de 30 países. Milhares de turistas e tripulantes estão presos em cruzeiros na Ásia.

Publicidade

No Japão, 3.700 pessoas de dezenas de nacionalidades devem ficar em quarentena por 14 dias no cruzeiro “Diamond Princess” depois que foram confirmados 61 casos a bordo.

Em Hong Kong, 3.600 pessoas também passam pela mesma situação no cruzeiro “World Dream”, depois que três passageiros tiveram resultado positivo para o novo coronavírus.

Segundo as autoridades japonesas, um outro caso foi detectado a bordo de outro navio, o “Westerdam”, que navegava rumo ao Japão.

Já no Brasil, de acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo Ministério da Sáude, o número de casos suspeitos da doença caiu para nove. Os quadros atuais estão nos estados de Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (1) e São Paulo (3). Desde ontem, três casos — dois no Rio Grande do Sul e um em São Paulo — foram descartados. Nesse período, um novo paciente foi registrado em Minas Gerais.

Publicidade

Voos suspensos

Várias companhias aéreas suspenderam os voos para a China continental. United Airlines e American Airlines também cancelaram os voos para Hong Kong e a Indonésia bloqueou milhares de turistas chineses em Bali ao suspender as conexões aéreas.

Air France e KLM anunciaram nesta quinta-feira a prorrogação até 15 de março da suspensão de seus voos à China continental, prevista a princípio até 9 de fevereiro.

As autoridades de Hong Kong fecharam na prática todas as passagens de fronteira com o restante do país. A partir de sábado, o território colocará em isolamento por duas semanas todas as pessoas procedentes da China continental.

Publicidade

As operações de repatriação também prosseguem: dois aviões militares brasileiros decolaram com destino a Wuhan para resgatar cidadãos do país, assim como outros dois aviões americanos devem fazer o mesmo na sexta-feira.

Embora os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tenham demonstrado preocupação quanto a doença na última quarta, o grupo informou na quinta que o evento esportivo acontecerá normalmente.

A taxa de mortalidade do novo coronavírus, de aproximadamente 2%, ainda é considerada mais branda que a Sars, que matou 774 pessoas em todo o mundo entre 2002 e 2003.

(com AFP)