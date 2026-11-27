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Pequim recebe a primeira grande exposição dedicada a Oscar Niemeyer na China. A mostra reúne maquetes, desenhos e móveis históricos do mestre das curvas, destacando sua relevância mundial e um diálogo com a arquitetura contemporânea chinesa. Veja os detalhes dessa homenagem internacional.

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Quase catorze anos após a morte de Oscar Niemeyer, a China se prepara para receber a primeira exposição dedicada à obra do arquiteto brasileiro no país. Intitulada Oscar Niemeyer: Uma Utopia Concreta para a China do Amanhã, a mostra será inaugurada no dia 11 de dezembro, para convidados, no Guardian Art Center, em Pequim, e aberta ao público no dia seguinte. A iniciativa integra a programação do Ano Cultural Brasil-China e antecipa as comemorações pelos 120 anos de nascimento do arquiteto, em 2027.

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Com curadoria de Gustavo Penna, Francesco Perrotta-Bosch e André Corrêa do Lago, a exposição reunirá maquetes, desenhos, documentos históricos, esculturas e peças de mobiliário assinadas pelo brasileiro. O acervo percorre diferentes fases da carreira de Niemeyer, dos projetos do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, à construção de Brasília e às obras realizadas no exterior, como a sede da editora Mondadori, na Itália. A mostra também contará com referências a artistas que colaboraram com o arquiteto, entre eles Roberto Burle Marx, Candido Portinari e Athos Bulcão.

A exposição estabelece ainda um diálogo entre a produção do brasileiro e a do arquiteto chinês Ma Yansong, fundador do escritório MAD Architects e admirador de Niemeyer. Apesar do reconhecimento internacional, o brasileiro nunca esteve na China nem deixou obras arquitetônicas construídas no país. Morto em dezembro de 2012, aos 104 anos, Niemeyer recebeu, em 1988, o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura.

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