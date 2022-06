China reafirma apoio à Rússia por preocupações com ‘segurança e soberania’

Poucos dias depois de reiterar oposição aos avanços dos Estados Unidos na região do Pacífico, o presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Durante a ligação, reafirmou o apoio de Pequim à Rússia em questões de soberania e segurança, divulgou a mídia estatal nesta quarta-feira, 15.

“A China quer continuar a apoiar a Rússia em questões relativas a seus interesses centrais e a grandes preocupações, como soberania e segurança”, disse o presidente chinês, segundo a agência de notícias Xinhua.

Durante o telefonema, ele afirmou também que seu país está “disposto a trabalhar com o lado russo para promover o desenvolvimento sólido e no longo prazo de cooperação bilateral pragmática”.

A fala segue a inauguração na semana passada de uma ponte transfronteiriça para impulsionar o comércio entre os país, ligando a cidade russa de Blagoveshchensk à cidade chinesa de Heihe, através do rio Amur, conhecido na China como Heilongjiang.

Os dois países já haviam anunciado em fevereiro, pouco antes da invasão russa à Ucrânia, uma parceria “sem limites”. Logo depois, em abril, a China publicou um comunicado dizendo que “continuará a fortalecer a coordenação estratégica” com Moscou, independentemente de como o “cenário internacional possa mudar”.

Continua após a publicidade

+ Nos bastidores da guerra, China move peças para se fortalecer contra EUA

Em relação à guerra na Ucrânia, Xi afirmou durante o telefonema nesta quarta-feira que “todas as partes deveriam avançar responsavelmente para uma resolução adequada à crise”.

Autoridades chinesas vêm tentando estabelecer uma posição aparentemente neutra sobre a guerra na Ucrânia, sem condenar as ações russas nem descartar a possibilidade de Pequim atuar como mediadora nas negociações de paz. No entanto, frequentemente acusa a Otan e o Ocidente de provocarem Moscou a atacar o país vizinho.

+ ‘Conflito não é do interesse de ninguém’, diz Xi Jinping a Biden

Diferentemente de EUA e União Europeia, que anunciaram duras sanções contra a Rússia, a China já expressou descontentamento com as represálias econômicas. Em reunião com líderes europeus em março, o presidente Xi Jinping instou avanços diplomáticos e alertou que sanções contra Moscou afetarão as finanças globais, a energia, o transporte e a estabilidade das cadeias de suprimentos e amortecerão a economia global que já está devastada pela pandemia.

Desde o início da guerra entre Moscou e Kiev, autoridades chinesas vêm se mostrando consistentemente alinhadas com a Rússia. A China disse “lamentar” as mortes na Ucrânia e definiu a situação atual como “indesejável”, mas não reconheceu a ação russa como invasão. Ao invés disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou que o conflito tem uma “história e realidade complicados” e que apoia “todos os esforços diplomáticos”.