China pede ao Irã que contenha rebeldes hutis após apelo da Arábia Saudita

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A China pediu ao Irã que contenha os rebeldes Huthis no Mar Vermelho, após apelo da Arábia Saudita. Pequim teme a escalada militar, que ameaça as rotas de energia vitais para sua economia. Teerã condiciona a estabilidade regional ao fim da guerra contra EUA e Israel. O avanço huti no Iêmen intensifica a pressão sobre a navegação e o petróleo global.

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A China pediu ao Irã que use sua influência sobre os rebeldes hutis do Iêmen para conter a escalada militar no Mar Vermelho, após um apelo da Arábia Saudita a Pequim, informou a agência de notícias Reuters nesta quinta-feira, 17.

O pedido ocorre depois de uma série de avanços do grupo apoiado por Teerã na costa do Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, uma das principais rotas do transporte de petróleo no mundo. Segundo três fontes iranianas ouvidas pela Reuters, Riad recorreu à China diante do temor de que a ofensiva huti amplie os riscos para as exportações de petróleo sauditas e para a navegação comercial.

Pequim já havia defendido publicamente o fim das hostilidades e a retomada da navegação segura na região, mas, nos contatos privados com Teerã, teria feito um pedido mais direto para que o governo iraniano ajude a evitar que o conflito se espalhe ainda mais pelas rotas de energia das quais a China, a segunda maior economia do mundo, depende.

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Segundo as fontes, Teerã teria respondido que a estabilidade regional depende do fim da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

“A China não deseja ver as tensões regionais se espalharem ainda mais para o Iêmen e o Mar Vermelho. Aumentar a instabilidade regional não é do interesse de nenhuma parte”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China em resposta a um pedido de comentários da Reuters, acrescentando que “a soberania e a segurança de todos os países devem ser respeitadas”.

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A preocupação chinesa está diretamente ligada à importância das rotas marítimas do Oriente Médio para sua economia. A China é o maior parceiro comercial do Irã e seu principal comprador de petróleo. Em 2025, a nação asiática adquiriu mais de 80% das exportações iranianas de petróleo por via marítima, o equivalente a cerca de 1,4 milhão de barris por dia, segundo a empresa de análise Kpler.

Escalada no Iêmen

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O pedido da China ocorre poucos dias após os hutis ampliarem os ataques contra a Arábia Saudita. Na segunda-feira, 14, o grupo lançou dezenas de mísseis e drones contra a Base Aérea Rei Khalid, em Khamis Mushait, no sul do país. Treze civis ficaram feridos, segundo a coalizão saudita.

Desde então, as forças aéreas da Arábia Saudita e do governo iemenita reconhecido internacionalmente intensificaram os bombardeios contra posições hutis no Iêmen.

Os combates fazem parte de uma nova frente da guerra no Oriente Médio, iniciada após a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Nas últimas semanas, os hutis avançaram pelo oeste do Iêmen e conquistaram posições estratégicas na costa do Mar Vermelho e na região do Estreito de Bab el-Mandeb.

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A movimentação ampliou a pressão sobre a Arábia Saudita, que depende cada vez mais de rotas alternativas para escoar sua produção de petróleo enquanto o Estreito de Ormuz permanece afetado pelo conflito.

Pressão sobre petróleo e navegação

O avanço dos hutis também ameaça uma das principais rotas marítimas do mundo. O grupo passou a controlar posições ao longo do litoral do Mar Vermelho e a região de Bab el-Mandeb, passagem que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden.

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A área ganhou importância adicional para Riad depois que o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi prejudicado pela guerra. Na semana passada, a Arábia Saudita também interrompeu a operação de seu oleoduto Leste-Oeste, de 1. 200 quilômetros, após ataques que o governo atribuiu a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque.

Segundo a Reuters, uma paralisação prolongada do oleoduto poderia afetar até 4% da oferta mundial de petróleo. O preço do Brent chegou a cerca de 108 dólares por barril em meio às preocupações com a oferta global.