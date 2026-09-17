China pede ao Irã que contenha rebeldes hutis após apelo da Arábia Saudita
Pedido ocorre depois de uma série de avanços do grupo apoiado por Teerã na costa do Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb
A China pediu ao Irã que use sua influência sobre os rebeldes hutis do Iêmen para conter a escalada militar no Mar Vermelho, após um apelo da Arábia Saudita a Pequim, informou a agência de notícias Reuters nesta quinta-feira, 17.
O pedido ocorre depois de uma série de avanços do grupo apoiado por Teerã na costa do Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, uma das principais rotas do transporte de petróleo no mundo. Segundo três fontes iranianas ouvidas pela Reuters, Riad recorreu à China diante do temor de que a ofensiva huti amplie os riscos para as exportações de petróleo sauditas e para a navegação comercial.
Pequim já havia defendido publicamente o fim das hostilidades e a retomada da navegação segura na região, mas, nos contatos privados com Teerã, teria feito um pedido mais direto para que o governo iraniano ajude a evitar que o conflito se espalhe ainda mais pelas rotas de energia das quais a China, a segunda maior economia do mundo, depende.
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Segundo as fontes, Teerã teria respondido que a estabilidade regional depende do fim da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã.
“A China não deseja ver as tensões regionais se espalharem ainda mais para o Iêmen e o Mar Vermelho. Aumentar a instabilidade regional não é do interesse de nenhuma parte”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China em resposta a um pedido de comentários da Reuters, acrescentando que “a soberania e a segurança de todos os países devem ser respeitadas”.
A preocupação chinesa está diretamente ligada à importância das rotas marítimas do Oriente Médio para sua economia. A China é o maior parceiro comercial do Irã e seu principal comprador de petróleo. Em 2025, a nação asiática adquiriu mais de 80% das exportações iranianas de petróleo por via marítima, o equivalente a cerca de 1,4 milhão de barris por dia, segundo a empresa de análise Kpler.
Escalada no Iêmen
O pedido da China ocorre poucos dias após os hutis ampliarem os ataques contra a Arábia Saudita. Na segunda-feira, 14, o grupo lançou dezenas de mísseis e drones contra a Base Aérea Rei Khalid, em Khamis Mushait, no sul do país. Treze civis ficaram feridos, segundo a coalizão saudita.
Desde então, as forças aéreas da Arábia Saudita e do governo iemenita reconhecido internacionalmente intensificaram os bombardeios contra posições hutis no Iêmen.
Os combates fazem parte de uma nova frente da guerra no Oriente Médio, iniciada após a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Nas últimas semanas, os hutis avançaram pelo oeste do Iêmen e conquistaram posições estratégicas na costa do Mar Vermelho e na região do Estreito de Bab el-Mandeb.
A movimentação ampliou a pressão sobre a Arábia Saudita, que depende cada vez mais de rotas alternativas para escoar sua produção de petróleo enquanto o Estreito de Ormuz permanece afetado pelo conflito.
Pressão sobre petróleo e navegação
O avanço dos hutis também ameaça uma das principais rotas marítimas do mundo. O grupo passou a controlar posições ao longo do litoral do Mar Vermelho e a região de Bab el-Mandeb, passagem que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden.
A área ganhou importância adicional para Riad depois que o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi prejudicado pela guerra. Na semana passada, a Arábia Saudita também interrompeu a operação de seu oleoduto Leste-Oeste, de 1. 200 quilômetros, após ataques que o governo atribuiu a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque.
Segundo a Reuters, uma paralisação prolongada do oleoduto poderia afetar até 4% da oferta mundial de petróleo. O preço do Brent chegou a cerca de 108 dólares por barril em meio às preocupações com a oferta global.