China: passagem de tufão causa cancelamento de voos e mais de 340.000 evacuações

O tufão Noul colocou o sul da China em estado de alerta neste sábado, 25, após provocar a evacuação de mais de 340 mil pessoas na província de Guangdong. Com ventos de até 145 km/h, o fenômeno se desloca pelo Mar do Sul da China em direção ao litoral e deve atingir a região entre as cidades de Huizhou e Shanwei na madrugada de domingo, 26. Hong Kong também foi afetada pela aproximação da tempestade, que trouxe chuvas intensas, rajadas de vento e levou ao cancelamento de mais de 150 voos previstos para o fim de semana.

As autoridades chinesas emitiram o mais alto nível de alerta para tufões no continente, enquanto Hong Kong acionou o sinal nº 8, o terceiro mais elevado do sistema local. Como medida preventiva, serviços ferroviários em Guangdong foram suspensos para domingo, e milhares de moradores deixaram áreas consideradas de maior risco. Em Hong Kong, parte do andaime de um prédio em construção desabou por causa dos ventos, mas, segundo a polícia, não houve registro de feridos.

A previsão é de que o Noul provoque chuvas torrenciais e ventos fortes em diversas áreas do sul da China, incluindo partes das províncias de Guangdong e Fujian. Em Taiwan, a aproximação do tufão provocou chuvas em áreas do sul e do leste da ilha. Segundo as autoridades meteorológicas locais, porém, o fenômeno já começou a se afastar do território.

O novo tufão chega poucas semanas após outras tempestades castigarem o país: neste mês, os tufões Bavi e Maysak também atingiram a China, provocando evacuações em massa e deixando um rastro de danos.