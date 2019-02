China nega preparativos para guerra no Mar da China Meridional

O governo da China negou neste sábado que esteja em andamento um processo de preparativos para a guerra no Mar da China Meridional, onde mantém uma tensa disputa com as Filipinas pela soberania de um arrecife.

“As informações segundo as quais a região militar de Cantón, assim como a Frota do mar da China Meridional e outras unidades entraram em estado de preparação para a guerra, não são verdadeiros”, informou o ministério chinês da Defesa, em uma nota publicada em seu site oficial.

A tensa disputa com as Filipinas, que se aprofundou no mês passado, deve-se ao pequeno recife Scarborough, que a China denomina Ilha de Huangyan e considera parte de seu território, embora esteja situado a apenas 230 quilômetros de Luzon, a principal ilha das Filipinas.

A disputa se intensificou depois que navios da marinha filipina detectaram barcos pesqueiros chineses nas proximidades do recife. Os filipinos iniciaram manobras para abordar os barcos, mas foram bloqueados por embarcações da marinha chinesa, que chegaram rapidamente ao local.

Desde 8 de julho, os dois países ancoraram muitos navios não militares no local para impor suas reivindicações de soberania.