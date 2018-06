China limita pagamento de atores para evitar ‘culto ao dinheiro’

Agências do governo chinês anunciaram na ultima quarta-feira (29) que irão limitar os salários de seus atores e atrizes para impedir evasões fiscais e o “culto ao dinheiro”. Segundo reportou a agência oficial Xinhua, o governo pretende com esta medida promover o ”desenvolvimento saudável da indústria cinematográfica” da China.

Segundo a medida, as estrelas de cinema e televisão terão seus salários limitados a 40% de todo o custo da produção e os atores principais não poderão receber mais que 70% do restante do elenco.

O governo diz que é preciso acabar com os altos salários na indústria e com os contratos “yin e yang”, em que atores supostamente assinam dois contratos com salários diferentes, mas só apresentam o de valor mais baixo para o governo. Trata-se de uma tática para reduzir os impostos recolhidos.

Os casos de contratos “yin e yang” e de evasão fiscal surgiram no mês passado. Em maio, o apresentador Cui Yongyuan revelou o que o contrato da famosa atriz Fan Bingbing supostamente seria de 1,6 milhão de dólares (aproximadamente 6 milhões de reais). Em seguida , Cui postou nas redes sociais uma nota sobre as celebridades que utilizavam os contratos “yin e yang” como meio de cometer o crime fiscal.

Os estúdios em que Fan trabalha negaram que a atriz realize evasão fiscal e ameaçaram processar o apresentador por ter revelado o contrato.

Em junho o governo começou a investigar “casos de evasões fiscais de certos filmes e profissionais de TV alegadas em discussões online”.

“Estes problemas não só empurram os custos de programas de televisão e produções de filmes para cima, como afetam a qualidade da criação, destroem a saúde da indústria cinematográfica e cria uma tendência de adoração ao dinheiro”, reporta a agência oficial. O governo afirma que as produções cinematográficas devem reforçar o benefício à sociedade mais que as bilheterias e classificações.

Embora não seja tão grande quanto Hollywood, nos Estados Unidos, e Bollywood, na Índia, a indústria de filmes chinesa caminha para se tornar uma das maiores do mundo, segundo especialistas. Ela já realiza produções conjuntas com a gigante de Los Angeles, como o filme A Grande Muralha, estrelado pelo ator americano Matt Damon.