China finaliza primeiro hospital para atender pacientes de coronavírus

O governo da China anunciou que um dos dois hospitais que estavam sendo construídos em Wuhan para tratar pacientes infectados com coronavírus está pronto. O primeiro a ser entregue é o hospital Huoshenshan, que foi concluído neste domingo, 2, segundo o canal de notícias chinês CGTN.

O complexo, erguido com estruturas pré-fabricadas, possui mil leitos para tratamento. O governo também deslocou 1.400 médicos das Forças Armadas para atuar no hospital. Do corpo médico, 950 pessoas são oriundas de hospitais afiliados à Força de Apoio Logístico Conjunto do Exército e 450 de universidades médicas do exército, marinha e força aérea.

Agora, os chineses correm para entregar, até a próxima quarta-feira, 5, o segundo complexo hospitalar temporário de Wuhan: Leishenshan. Este será ainda maior, com capacidade de atender 1.500 pacientes.