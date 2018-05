China fecha acordo com Trump para reduzir déficit comercial americano

Estados Unidos e China anunciaram neste sábado (19) que chegaram a um acordo sobre como reduzir o déficit comercial entre os países: os chineses se comprometeram a aumentar significativamente a compra de bens e serviços americanos.

Em comunicado conjunto, os dois países revelaram o resultado dos dois dias de negociações realizadas em Washington, que incluíram uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, principal assessor econômico do presidente do país asiático, Xi Jinping.

“Houve consenso para tomar medidas efetivas para reduzir substancialmente o déficit comercial de bens dos Estados Unidos em relação à China”, indicou o comunicado publicado pela Casa Branca.

“Para enfrentar as crescentes necessidades de consumo do povo chinês e a necessidade de um desenvolvimento econômico de alta qualidade, a China aumentará significativamente suas compras de bens e serviços dos Estados Unidos”, afirmou a nota.

Segundo a Casa Branca, haverá um aumento substancial das importações de produtos agrícolas e de energia por parte da China. Agora, o governo Trump planeja enviar uma equipe americana a Pequim para acertar os últimos detalhes do acordo.

“Também houve consenso sobre a necessidade de criar condições favoráveis para um aumento do comércio de bens e serviços manufaturados”, diz o comunicado conjunto.

Os dois países acertaram ampliar a cooperação na questão da propriedade intelectual, e a China se comprometeu a promver mudanças nas leis e regulações nesta área. O comunicado não diz se os dois países acertaram uma meta concreta para a redução do déficit, como Trump desejava.

Durante uma visita a Pequim há duas semanas, a delegação americana exigiu da China uma redução de 200 bilhões de dólares no déficit comercial até 2020, assim como o fim dos subsídios de Pequim a alguns setores e uma maior proteção da propriedade intelectual.