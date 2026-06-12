China emite alerta sobre ‘tartarugas espiãs’ a cidadãos no litoral

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A China alega que agências de inteligência estrangeiras usam tartarugas e peixes com sensores para mapear seu litoral submarino e identificar pontos fracos em defesas. Pequim alerta pescadores e considera a prática uma grave ameaça à segurança nacional. A denúncia se soma a uma série de alertas chineses sobre espionagem estrangeira.

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O governo da China afirmou que agências de inteligência de países estrangeiros estão equipando tartarugas e peixes com sensores para criar mapas submarinos do litoral chinês. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 12, em uma publicação do Ministério de Segurança do Estado nas redes sociais.

“Animais marinhos relativamente grandes com sensores acoplados foram descobertos em determinadas águas da China”, disse o ministério em uma publicação no aplicativo WeChat. Pequim afirma que os “espiões” foram encontrados “nadando em uma área específica, coletando dados sensíveis sobre o meio marinho, como temperatura da água, salinidade e correntes oceânicas, e transmitindo-os para o exterior via satélite”.

O material seria supostamente utilizado para criar “mapas submarinos” que pudessem identificar “pontos fracos nas defesas costeiras da China”. De acordo com as autoridades, agências estrangeiras também utilizam planadores de ondas movidos a energia solar, boias com sensores de alta precisão e dispositivos instalados em navios cargueiros para captar a “dinâmica portuária” em tempo real.

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Apelo a pescadores

Em meio à preocupação com as “tartarugas e peixes espiões”, Pequim pediu para os pescadores chineses entrarem em contato com as autoridades caso encontrem uma boia ou dispositivo suspeito no mar. O episódio foi tratado como uma “grave ameaça à segurança nacional do país”.

“A segurança marítima é um componente importante para a segurança do país, e sua proteção requer esforços de todos”, disse o ministério. A China não acusou um país ou uma agência em específico pela suposta espionagem, mas há anos têm ocorrido trocas de acusações sobre o tema envolvendo Pequim e governos ocidentais. Continua após a publicidade Desde 2023, o governo chinês tem divulgado comunicados regulares sobre espionagem no WeChat, em uma tentativa de mobilizar e prevenir a sociedade sobre ações tomadas por agências de inteligência. Pequim alerta para ofertas de emprego e pedidos de informações suspeitas, sobretudo de origem estrangeira, e até mesmo aponta cuidados no campo amoroso após um servidor público ter sido seduzido pela “beleza” de uma agente estrangeira. Continua após a publicidade