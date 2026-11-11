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China elogia diálogo com os EUA às vésperas de encontro entre Trump e Xi

Chanceler Wang Yi classificou como ‘positiva e construtiva’ a conversa com Marco Rubio

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h01
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao líder chinês, Xi Jinping, na Casa Branca.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao líder chinês, Xi Jinping, na Casa Branca. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
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China elogia diálogo com os EUA às vésperas de encontro entre Trump e Xi Priorize VEJA no Google

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, classificou como “positiva e construtiva” a conversa telefônica nesta quarta-feira, 11, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Pequim manifestou disposição para ampliar a comunicação e a cooperação com Washington em meio aos preparativos para um novo encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

A ligação ocorre cerca de uma semana antes da reunião de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que será realizada em Shenzhen, na China. Os dois presidentes devem aproveitar a ocasião para discutir a relação bilateral, marcada por disputas comerciais e tecnológicas, além de divergências geopolíticas. Até o momento, o Departamento de Estado americano não havia divulgado um comunicado sobre a conversa.

Segundo a Xinhua, Wang afirmou que a relativa estabilidade alcançada recentemente nas relações entre as duas potências não foi conquistada facilmente. O chanceler descreveu o cenário como uma “escolha racional” dos dois países, baseada em interesses comuns e particulares.

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Trump quer reunião trilateral com China e Rússia

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Além da conversa bilateral com Xi, Trump também demonstra interesse em organizar um encontro com o presidente chinês e o líder russo, Vladimir Putin, à margem da cúpula da APEC. Na terça-feira, Rubio afirmou a jornalistas que Washington trabalha para viabilizar a reunião. “Acreditamos que seja possível”, disse o secretário de Estado, acrescentando que o presidente americano deseja que a iniciativa avance.

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No domingo, Trump afirmou acreditar que se encontraria com Xi e Putin em Shenzhen para discutir o encerramento da guerra no Irã e a desnuclearização. Em outubro, o republicano também havia manifestado abertura a negociações trilaterais sobre controle de armas, com foco no arsenal nuclear das três potências.

Pequim, porém, demonstra pouco entusiasmo com a possibilidade de participar de um acordo desse tipo. No mês passado, o Ministério das Relações Exteriores chinês argumentou que o arsenal nuclear do país está muito abaixo dos estoques dos Estados Unidos e da Rússia. Por isso, considerou “injusto, irracional e irrealista” exigir que a China participe, neste momento, de negociações trilaterais de desarmamento nuclear.

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O Wall Street Journal informou que Putin teria proposto a realização de uma reunião entre os três presidentes para discutir o fim da guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022.

Trégua não elimina divergências

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Os encontros entre Trump e Xi ao longo deste ano contribuíram para reduzir as tensões imediatas entre as duas potências, mas não resolveram os principais pontos de atrito. Em setembro, em Washington, os governos concordaram em prorrogar por dois meses uma trégua comercial que estava prestes a expirar em novembro.

Continuaram sem solução, contudo, as disputas sobre tarifas, compras chinesas de produtos americanos, exportações de terras raras e restrições ao comércio de tecnologia. As divergências também se estendem à corrida pelo domínio da inteligência artificial.

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Na terça-feira, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que os dois países devem avançar em um novo diálogo sobre inteligência artificial. Ressalvou, porém, que não há motivos para ignorar as diferenças entre Washington e Pequim, que tentam administrar os riscos da tecnologia enquanto disputam a liderança global no setor.

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