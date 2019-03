China diz que interferência estrangeira levaria ‘lei da selva’ a Caracas

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou, nesta sexta-feira 8, que uma intervenção estrangeira na Venezuela levaria “uma lei da selva” ao país sul-americano.

Durante uma entrevista coletiva por ocasião da sessão anual do Congresso Nacional do Povo, em que analisou a política externa de Pequim para este ano, o chefe da diplomacia chinesa salientou que a interferência estrangeira e sanções internacionais contra a Venezuela “só agravarão a situação”.

“Repetimos uma posição muito clara em relação à Venezuela, que é que a soberania e a independência dos países devem ser respeitadas”, apontou.

Nicolás Maduro, presidente eleito da Venezuela, sofre pressão internacional para deixar o poder – que consideram as votações que o elegeram como fraudulentas. Países como os Estados Unidos defendem que o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaidó, que se autodeclarou também presidente do país, assuma o cargo e convoque novas eleições. Representantes da Casa Branca já sugeriram ser possível uma intervenção militar no país.

Quanto à crítica dos Estados Unidos sobre o relacionamento da China com a América Latina, Wang insistiu que “devem ser respeitados” e “é uma escolha certa, que não deve ser interferida”.

Além disso, o chanceler chinês explicou que nos últimos anos a relação com a América Latina se fortaleceu, especialmente através da iniciativa das novas rotas da seda.

No final de janeiro, o Ministério da Relações Exteriores da China mostrou seu apoio a Nicolás Maduro, aliado da China, e criticou a “intromissão em assuntos internos” por parte dos EUA no país sul-americano.

