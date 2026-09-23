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China desafia EUA e permite pouso de avião iraniano, apesar de ameaças

Governo americano ameaçou 'fechar' empresas aéreas do Irã e ampliar sanções contra países que mantenham negócios com elas

Por Sophia Paiva 23 set 2026, 16h43
Avião da companhia iraniana Mahan Air.
Avião da companhia iraniana Mahan Air. (Sinan Yiter/Anadolu Agency/Getty Images)
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Um avião da companhia iraniana Mahan Air decolou de Teerã e pousou em Guangzhou, no sul da China, nesta quarta-feira, 23, em meio às ameaças do governo dos Estados Unidos de “fechar” as empresas aéreas do Irã e ampliar sanções contra países que mantenham negócios com elas.

Segundo o site de monitoramento FlightRadar24, o voo IRM093 chegou ao aeroporto internacional de Guangzhou Baiyun às 16h39 no horário local (5h39 de Brasília). A viagem, porém, não constava na página oficial do terminal aéreo chinês.

As companhias aéreas iranianas operam rotas diretas regulares com várias cidades chinesas, incluindo Pequim, Xangai e Guangzhou.

Ameaças dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou na segunda-feira, 21, que as companhias aéreas iranianas ficarão impossibilitadas de operar globalmente devido às sanções americanas, enquanto o governo de Donald Trump tenta manter a pressão sobre Teerã.

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Em 23 de setembro, “todas as companhias aéreas iranianas cessarão suas operações em todo o mundo”, disse Bessent em entrevista à CNBC. “Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens” e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, “será excluída do sistema do dólar”.

Duas fontes iraquianas disseram à agência de notícias AFP nesta segunda-feira que Bagdá, capital do Iraque, suspenderia os voos de companhias aéreas iranianas após o anúncio do Departamento do Tesouro. A Geórgia também proibiu o uso de seu espaço aéreo por companhias aéreas iranianas, enquanto a empresa de aviação iraniana Mahan informou que suspendeu seus voos para a Turquia a pedido do governo turco.

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O Departamento do Tesouro também mirou outros atores que apoiam o setor da aviação do Irã, incluindo empresas com sede fora do país.

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O alerta ocorre em meio à continuidade da guerra travada entre Irã, Estados Unidos e Israel. O conflito se prolonga há mais de seis meses, sem um acordo de cessar-fogo definitivo.

No início deste mês, os Estados Unidos impuseram sanções a “todas as companhias aéreas iranianas” que ainda não haviam enfrentado esse tipo de penalidades.

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A declaração de Bessent ocorreu um dia depois dele ter se reunido com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, para um diálogo econômico prévio ao encontro de Trump com o presidente chinês Xi Jinping, tendo em vista que Pequim é um dos principais parceiros econômicos do Irã.

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