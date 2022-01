China decreta mais um lockdown e número de confinados chega a 20 milhões

O governo da China decretou que a terceira cidade do país entre em lockdown total devido ao aumento do número de casos de Covid-19, elevando para 20 milhões o número de pessoas confinadas.

O bloqueio de Anyang, com cerca de 5,5 milhões de moradores, foi anunciado na última segunda-feira (11) depois que dois casos da variante Ômicron foram detectados na região. Desse modo, os habitantes estão proibidos de sair às ruas e todas as lojas foram fechadas, exceto as de serviços essenciais.

Os 5,5 milhões de confinados de Anyang se juntam a outros 13 milhões em Xian e 1,1 milhão em Yuzhou, restritos há três e uma semana, respectivamente.

Anunciado como uma medida para facilitar a testagem em massa da população – procedimento padrão do combate à pandemia do governo chinês –, não está claro quanto tempo as restrições seguirão em vigor.

Os novos lockdowns são os mais amplos desde o fechamento de Wuhan, no início de 2020. Desde então, a abordagem das autoridades chinesas consistia em isolar áreas menores afetadas por eventuais surtos da doença.

O retorno da antiga estratégia, no entanto, é uma tentativa de impedir que esses surtos se espalhem para outras áreas da China, principalmente com a aproximação dos Jogos de Inverno em Pequim, que começam em 4 de fevereiro.

Um dos funcionários responsável pelo controle de doenças da competição, disse que os organizadores estão contando com a cooperação de atletas e das autoridades para impedir um novo pico de casos.

“Se a transmissão em massa acontecer, com certeza afetará o andamento dos Jogos. Deixaremos nossas opções em aberto”, disse.

Em Hong Kong, a Chefe do Executivo, Carrie Lam, anunciou o fechamento de escolas e jardins de infância até a próxima sexta-feira após relatos de alto número de infecções entre crianças. Há a possibilidade da medida se estender até o feriado do Ano Novo Lunar, que acontece na primeira semana de fevereiro.

O governo da ilha reforçou as restrições para conter o coronavírus nos últimos dias depois que autoridades de saúde confirmaram a transmissão comunitária da Ômicron. Acredita-se ainda que o mesmo esteja acontecendo na China, uma vez que os casos da nova variante em Anyang podem estar relacionados a outros dois encontrados em Tianjin.

Apesar do grande bloqueio, a cidade registrou apenas 58 novos casos nas últimas 24 horas. Já em Tianjin, autoridades bloquearam apenas as áreas afetadas enquanto realizam testes em massa na população. Até esta terça-feira, 97 diagnósticos positivos foram totalizados na cidade com mais de 14 milhões de habitantes.

Já as outras cidades isoladas, Xian e Yuzhou, estão lutando contra a variante Delta e não relataram casos da Ômicron. Mais de duas mil pessoas foram infectadas em Xian naquele que é o maior surto de Covid-19 desde Wuhan.

O governo chinês afirmou que o lockdown foi fundamental para reduzir a disseminação, embora tenha interrompido o fornecimento de tratamento médico de emergência para alguns cidadãos. Nas últimas 24 horas, apenas 13 casos foram registrados, valor bem abaixo do visto no pico do surto, que chegou a mais de 100 infecções diárias.