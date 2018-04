China e UE celebram fim de testes nucleares e de mísseis na Coreia do Norte

A China celebrou neste sábado a decisão da Coreia do Norte de suspender os testes nucleares e de mísseis no país. A agência de notícias oficial Xinhua citou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Lu Kang, dizendo que Pequim deseja que o país continue a obter resultados no desenvolvimento de sua economia para melhorar o nível de vida das pessoas.

O ministro ainda afirmou que a China apoiará os norte-coreanos por meio de diálogo e consultas com “partes relevantes” para resolver suas preocupações e melhorar as relações.

A União Europeia também saudou a etapa positiva depois do anúncio de Pyongyang. Em um comunicado, a representante da diplomacia da UE, Federica Mogherini, disse que o anúncio feito pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, indica sua vontade de respeitar “suas obrigações internacionais” e de acatar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Anúncio

A decisão foi tomada durante uma reunião do comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que aconteceu na sexta-feira para discutir questões políticas relacionadas a uma “nova etapa” de um período “histórico”. “Vamos fechar um local de testes nucleares no lado norte do país para provar nossa promessa de suspender os testes nucleares”, informou a KCNA, a agência de notícias oficial do regime. “Os projetos gerais do partido e do país serão movimentados na direção de construir uma economia socialista, e todos nossos esforços serão feitos nesta direção. ”

A Coreia do Norte também disse que se engajará em conversas com a comunidade internacional, abrindo caminho para o encontro de cúpula com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na semana que vem, e uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de maio ou começo de junho.

No Twitter, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump também elogiou a declaração da Coreia do Norte e disse que estava ansioso para se reunir com Kim. “A Coreia do Norte concordou em suspender todos os testes nucleares e fechar um importante local de testes. Isso é uma notícia muito boa para a Coreia do Norte e para o mundo – grande progresso! Ansioso por nosso encontro”, disse.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

(Com Estadão Conteúdo e AFP)