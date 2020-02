China anuncia menor registro de novos casos de coronavírus em quase um mês

As autoridades chinesas divulgaram nesta quinta-feira, 20, o menor registro diário de novos casos do novo coronavírus (COVID-19) em quase um mês. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, foram diagnosticados 628 novos portadores da doença na província de Hubei, epicentro da epidemia, e 45 casos em outras regiões do país. Até o momento, mais de 74.500 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo.

Já o número de mortes nas últimas 24 horas foi de 114, sendo 108 óbitos na província de Hubei e outros seis em outras partes do pais, elevando a 2.118 o número de vítimas fatais na epidemia do novo coronavírus na China. A maior parte dos falecimentos foi registrada na capital da província, Wuhan, onde o vírus surgiu pela primeira vez em dezembro, de acordo com a atualização diária da comissão de saúde de Hubei.

Autoridades sanitárias de Hubei tinham declarado o registro de 615 novos casos em Wuhan e outros 13 nas demais localidades da província. No entanto, a comissão sanitária de Hubei defende que houve uma redução no número de casos anteriormente registrados em várias cidades da província, divulgando o total de 279.

O balanço, com correção, mostra um aumento de 394 novos casos em toda a província. Mesmo antes do ajuste, o número de novos casos foi menor nesta quinta do que os últimos divulgados em outros dias. Na quarta, por exemplo, foram registrados 1.693 novos casos em Hubei. Fora de Hubei, o número de casos tem diminuído constantemente, com apenas mais 45 casos registrados na quinta-feira.

Publicidade

(com AFP)