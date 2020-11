China anuncia erradicação da extrema pobreza no país

O governo da China anunciou nesta terça-feira, 24, a retirada de nove condados da província de Guizhou de uma lista de regiões pobres do país, alcançando a meta política do presidente Xi Jinping de erradicar a extrema pobreza até o fim deste ano. No total, segundo o governo, mais de 93 milhões de pessoas saíram da pobreza desde 2013.

Em um tuíte, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lijian Zhao, disse que os condados eram os últimos na lista e exaltou a “conquista extraordinária”.

The last 9 poverty-stricken counties in Guizhou Province have been removed from the poverty list, the provincial government announced on Monday. They were also the last remaining poverty-stricken counties in China. Such are hard-won extraordinary achievements! Congratulations! pic.twitter.com/W17VI5OjY8

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 24, 2020