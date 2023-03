China ameaça EUA após operação da marinha americana perto de sua costa

Em meio tensões já altas entre os dois países, a China ameaçou nesta sexta-feira, 24, impor “sérias consequências” à Marinha dos Estados Unidos por navegar um Destróier ao redor das disputadas Ilhas Paracel, no Mar da China Meridional. A atitude foi vista por Pequim como um desrespeito à soberania e à segurança do país.

Na quinta-feira 23, a marinha americana navegou com o navio de guerra equipado com mísseis guiados, nomeado USS Milius, perto das Ilhas Paracel, que são disputadas por autoridades chinesas, tailandesas e vietnamitas.

Os Estados Unidos alegaram que foi apenas uma “operação de liberdade de navegação”, mas a marinha e força aérea da China disseram forçaram a retirada do navio americano. Washington nega que a embarcação tenha cedido às pressões, respaldando-se nas leis marítimas internacionais. O incidente se prolongou por dois dias consecutivos.

+ China alerta para conflito ‘inevitável’ com os EUA e defende Rússia

De acordo com o porta-voz da 7ª Frota americana, Luka Bakic, a operação fazia parte do compromisso do país em condenar o excesso de reivindicações marítimas “independentemente da identidade do reclamante”. Ele apontou, ainda, que a navegação na área tem como finalidade a defesa da liberdade.

“Os Estados Unidos continuarão a voar, navegar e operar onde quer que a lei internacional permita, como o USS Milius fez hoje”, disse Bakic em comunicado.

Continua após a publicidade

O Ministério da Defesa Nacional da China afirmou que a marinha americana estava “minando a paz e a estabilidade” no local e que Pequim tomaria medidas cabíveis para garantir a segurança nacional.

“O ato dos militares dos Estados Unidos violou seriamente a soberania e a segurança da China, violou severamente as leis internacionais e é uma evidência mais firme de que os Estados Unidos buscam a hegemonia da navegação e militarizam o Mar da China Meridional”, condenou o porta-voz do Ministério, Tan Kefei.

+ China acusa EUA de ‘privá-la’ de desenvolver suas próprias tecnologias

O Mar da China Meridional, reclamado por Pequim, é uma importante área estratégica que contém peixes valiosos e recursos minerais submarinos. Apesar de não reclamar o controle da região, Washington há décadas direciona recursos navais e aéreos para patrulhar a hidrovia, além de marcar presença no mar há mais de 100 anos.

Um tribunal de arbitragem apoiado pelas Nações Unidas decidiu, em 2016, que a reivindicação histórica da China sobre as águas não tinha base legal sob a Convenção sobre o Direito dos Mares de 1982. Washington sustenta que a liberdade de navegação e sobrevoo da hidrovia são do interesse nacional americano.

Não é a primeira vez que Pequim afirma ter a sua soberania comprometida pelos americanos. No início do mês, o recém-empossado ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, afirmou que a interferência de Washington em Taiwan, considerada pelos chineses como parte de seu território, levaria a uma “destruição” do local.

“A resolução da questão de Taiwan é um assunto exclusivo do povo chinês e nenhum país estrangeiro tem o direito de intervir”, alertou Qin.