China acusa presidente reeleita de Taiwan de `trapacear`

Um dia depois da reeleição da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, líder política avessa à unificação com a China continental, a imprensa estatal chinesa a acusou neste domingo, 12, de “trapacear”. Com essa manifestação, Pequim tenta desacreditar a vitória de Tsai, lastreada em 57,1% dos votos, e mantém sua campanha de intimidação econômica e diplomática para isolar a ilha independente.

“Taiwan mostrou ao mundo o quanto amamos nosso modo de vida livre e democrático e nossa nação”, disse Tsai à imprensa quando anunciou sua vitória. Nós precisamos trabalhar para manter nosso país seguro e defender nossa soberania”, completou.

Os meios de comunicação em Pequim, estritamente controlados pelo governo comunista, relativizaram o impacto desta vitória e questionaram sua legitimidade. “Obviamente, essa não é uma eleição normal”, comentou a agência oficial Xinhua em um editorial em inglês.

Tsai e o Partido Democrata Progressista (PDP) recorreram a “táticas sujas como trapaça, repressão e intimidação para obter votos”, escreveu a agência sem fornecer explicações para as suas acusações. Em outro editorial, publicado em chinês, a Xinhua acusou Tsai Ing-wen de ter comprado votos e disse que “forças obscuras externas” foram parcialmente responsáveis pelos resultados das eleições.

Tsai Ing-wen foi reeleita com 8,1 milhões de votos, total superior ao registrado por ela nas eleições presidenciais de 2016. Seu principal oponente foi o populista Han Kuo-yu, que defendia maior aproximação com Pequim. Taiwan, uma ilha com cerca de 23 milhões de pessoas, está politicamente separada da China há sete décadas. No entanto, é considerada um país independente apenas por algumas nações, cujo número diminuiu nos últimos anos devido ao ativismo de Pequim.

A China considera Taiwan uma de suas províncias e prometeu um dia recuperar seu controle, à força, se necessário. As tensões são altas entre as duas margens do Estreito de Taiwan porque Tsai se recusa a reconhecer o princípio da unidade entre Taiwan e China dentro do mesmo país – como reivindicado pelo poder comunista.

Para o Global Times, jornal chinês de tom nacionalista, essas tensões são “orquestradas” por Tsai Ing-wen e por seu partido “para despertar o medo entre os taiwaneses em relação à China continental”.

Desde que Tsai Ing-wen chegou ao poder em 2016, Pequim lançou uma campanha de intimidação econômica e diplomática contra Taiwan, na expectativa que isso levasse os eleitores a apoiar um candidato mais favorável ao poder de Pequim – sem sucesso. A diplomacia chinesa, por sua vez, emitiu neste domingo uma declaração concisa sobre a reeleição de Tsai Ing-wen.

“Aconteça o que acontecer (…) os fatos são imutáveis: existe apenas uma China no mundo e Taiwan faz parte da China”, disse Geng Shuang, porta-voz do ministério das Relações Exteriores. “A posição do governo não vai mudar”, acrescentou.

(Com AFP)