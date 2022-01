Chile emite alerta de tsunami após erupção de vulcão no Pacífico

O Escritório Nacional de Emergências do Chile (Onemi, na sigla em espanhol) emitiu um alerta de tsunami no fim da tarde deste sábado, 15, em decorrência da erupção de um vulcão em Tonga, no Oceano Pacífico e orientou que a população costeira das regiões de Coquimbo, Los Ríos e Los Lagos evacuem a área rumo a locais seguros.

“Com a declaração deste Alerta Vermelho, todos os recursos necessários e disponíveis serão mobilizados para atuar e controlar a situação, dada a extensão e gravidade do evento”, informa o texto do alerta do governo chileno.

A erupção ocorreu em um ponto a 65 quilômetros ao norte de Nuku’alofa, em Tonga, e já há registros de tsunami causados pelo evento. Na Austrália, as ondas chegaram a 1,2 metro de altura. O governo do Japão também emitiu alerta à população diante do risco da chegada das ondas.