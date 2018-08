Chegada do tufão Cimarron obriga o cancelamento de 200 voos no Japão

Cerca de 200 voos foram cancelados nesta quinta-feira (23) no Japão por conta da chegada do tufão Cimarron ao oeste do país com fortes ventos e chuvas.

A região oeste do país já foi muito prejudicada pelas intensas chuvas que deixaram mais de 200 mortos no mês passado.

Às 15h50 (horário local, 3h50 de Brasília), Cimarron, o 20º tufão da temporada no Pacífico, encontrava-se a cerca de 170 quilômetros da cidade de Muroto, na ilha de Shikoku, onde deve tocar a terra hoje à noite, segundo informações da Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O tufão, classificado como “forte” pela agência, avança a 35 km/h em direção ao norte-noroeste e arrasta rajadas de vento de até 216 km/h, detalhou a JMA.

A previsão é que a tempestade atravesse a ilha de Shikoku antes de tocar a terra na ilha de Honshu, perto das províncias de Okayama e Hiroshima.

Nestas províncias foram registradas a maioria das mortes por conta das inundações do mês passado. Por isso, o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, pediu extrema cautela.

As chuvas poderiam afetar uma ampla área do país, por isso “há perigo e risco de inundações e deslizamentos de terra”, disse hoje o premiê. Em uma reunião sobre os riscos, Abe pediu que “fossem tomadas medidas adequadas para evitar, sobretudo, que afete ainda mais nas áreas danificadas do oeste”.

A JMA alertou para fortes chuvas e recomendou aos moradores das localidades que devem ser atingidas que deixassem o local antes do anoitecer.

O tufão Cimarron é o segundo que afeta o Japão nesta semana, após a passagem do Soulik, que segue seu curso em direção ao norte e espera-se que chegue na península coreana nas próximas horas.

(Com EFE)