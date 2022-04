Chefe do Pentágono afirma que Putin desistiu de Kiev, capital da Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou nesta quinta-feira, 7, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, desistiu de tomar Kiev para concentrar os esforços das forças russas nas áreas separatistas do Donbass.

Em audiência no Congresso, o militar declarou que “Putin pensou que poderia tomar rapidamente o controle da Ucrânia, tomar rapidamente o controle da capital. Ele estava errado. Acredito que Putin desistiu dos esforços para capturar a capital e agora está focado no sul e no leste do país.”

Mas o chefe do Estado-Maior americano, general Mark Milley, analisou que o resultado da guerra, que promete ser longa, segue incerto: “Será um trabalho a longo prazo”, declarou. “Ainda resta uma grande batalha pela frente no sudeste, onde os russos pretendem concentrar forças e continuar seu ataque. Então veremos como isso vai acabar”.

A Ucrânia recebeu cerca de 60.000 sistemas antitanque dos Estados Unidos e aliados, e o exército ucraniano usa minas terrestres que obrigam os soldados russos a lutar em zonas onde ficam mais vulneráveis, explicou o general Milley, que afirmou que o exército ucraniano pede agora o envio de tanques e de artilharia para repelir a próxima ofensiva russa. “O terreno (no sudeste) é diferente do norte. É muito mais aberto e propício para as operações de blindados de ambos os lados”, explicou.

O ocidente também enviou aos ucranianos cerca de 25.000 sistemas antiaéreos de diversos tipos que impediram a Rússia de tomar o controle do espaço aéreo ucraniano, completou o militar.