Chefe do grupo Wagner rejeitou juntar-se ao exército russo, diz Putin

O líder da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira, 14, que o chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeniy Prigozhin, rejeitou uma oferta para juntar seus combatentes ao exército da Rússia.

Em entrevista ao jornal russo Kommersant, Putin alegou que muitos comandantes da milícia apoiaram o plano para criar uma unidade no exército regular liderada por uma de suas figuras sêniores durante negociações recentes em Moscou. As conversas ocorreram poucos dias depois do motim fracassado do grupo Wagner, em 23 e 24 de junho, que desafiou a autoridade do líder russo.

Sob o acordo que acabou com a curta rebelião, os mercenários foram informados de que poderiam se juntar ao exército regular russo ou se mudar para Belarus, aliada próxima da Rússia. Putin disse que a resposta de Prigozhin foi “os combatentes não concordam com esta decisão”.

Na entrevista ao Kommersant, Putin disse que 35 comandantes do grupo Wagner, incluindo Prigozhin, estiveram presentes na reunião do Kremlin em 29 de junho. Segundo ele, foram oferecidas aos mercenários várias “opções de emprego” e “muitos concordaram quando eu disse isso”, mas Prigozhin teria fechado as portas para seus combatentes entrarem no exército regular.

O chefe do Kremlin também afirmou que “o grupo Wagner não existe” quando questionado se o grupo seria preservado como uma unidade de combate, acrescentando que essa “difícil questão” de como legalizar os combatentes deveria ser discutida no parlamento.

Continua após a publicidade

O Kremlin parece estar tentando separar Prigozhin de seus mercenários, criando uma barreira entre eles por meio de uma campanha para desacreditar o chefe do grupo Wagner. Um ex-aliado de Putin, Prigozhin está sumido desde a rebelião.

O grupo Wagner esteve à frente de algumas das batalhas mais sangrentas na guerra da Ucrânia. No entanto, agora seus mercenários não estão mais “participando de nenhuma capacidade significativa de apoio às operações de combate”, segundo avaliação da inteligência americana.

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, também disse que acredita-se que “a maioria” dos mercenários ainda esteja em áreas da Ucrânia ocupada pela Rússia.

Também na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Prighozin deveria ter cuidado para não ser envenenado após o motim.

“Não temos certeza de onde ele está e que tipo de relacionamento ele tem [com Putin]. Se eu fosse ele, teria cuidado com o que comia. Ficaria de olho no meu cardápio”, disse Biden.

Continua após a publicidade

Siga