Chefe de gabinete de Milei suspeito de corrupção deixa de ser porta-voz do governo

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O governo argentino nomeou Adrián Ravier como novo porta-voz, substituindo Manuel Adorni, que permanece como chefe de gabinete. Adorni é alvo de suspeitas de enriquecimento ilícito, com sua explicação de fortuna em Bitcoin gerando ceticismo e ampliando a pressão sobre o governo Javier Milei. Entenda a polêmica.

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O governo argentino designou nesta sexta-feira, 19, um novo porta-voz presidencial, função que era ocupada por Manuel Adorni, chefe de gabinete do presidente argentino suspeito de enriquecimento ilícito.

A mudança foi comunicada pelo próprio Adorni após um encontro com o presidente Javier Milei. “Adrián Ravier será o novo porta-voz presidencial. Todo o sucesso nesta nova etapa”, publicou ele, que seguirá como chefe de gabinete do governo, no X (ex-Twitter).

O anúncio foi feito após Adorni afirmar na semana passada que grande parte da sua fortuna foi construída graças a investimentos em Bitcoin realizados entre 2013 e 2018. A explicação, apresentada em meio a suspeitas de enriquecimento ilícito, foi recebida com ceticismo por integrantes do setor de criptomoedas na Argentina e ampliou a pressão sobre o governo.

O aliado de Milei declarou ter investido cerca de US$ 200 mil na criptomoeda e obtido um lucro de aproximadamente US$ 300 mil, acumulando um patrimônio de cerca de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões).

Também na semana passada, ele admitiu que poupava dinheiro “por fora, como todos” os seus compatriotas, em meio a questionamentos sobre seu patrimônio.

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Suposto enriquecimento ilícito

Adorni enfrentou problemas pela primeira vez em março, quando sua esposa, que não é funcionária do governo, viajou no avião presidencial durante a “Semana da Argentina” em Nova York promovida por Milei. Dias depois, veio à tona um vídeo que mostrava Adorni e sua família utilizando um jato particular durante suas férias. Desde então, o funcionário tem sido cobrado a explicar a origem dos recursos utilizados para custear viagens e imóveis.

A justificativa baseada em ganhos com criptomoedas foi contestada por diversos representantes da comunidade cripto argentina, que afirmam não se lembrar de qualquer participação de Adorni em eventos ou iniciativas ligadas ao Bitcoin durante os anos em que ele diz ter realizado os investimentos.

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As críticas aumentaram após a circulação de um vídeo de 2020 em que Adorni afirmava não ter grande conhecimento sobre criptomoedas nem envolvimento relevante com o setor.

Mesmo diante de críticas dentro de seu próprio partido e de pedidos de renúncia, Milei vem mantendo apoio público ao chefe de gabinete há meses.

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O tema ganhou ainda mais repercussão devido ao histórico recente do governo com ativos digitais. Em fevereiro de 2025, Milei divulgou nas redes sociais a criptomoeda LIBRA e apagou o tweet logo em seguida. Com o post, o valor da moeda disparou e depois despencou, gerando prejuízos estimados em mais de US$ 100 milhões para investidores.

Adorni, que não possui experiência prévia em política ou em investimentos profissionais, iniciou sua trajetória no governo argentino como porta-voz presidencial e foi promovido ao cargo de chefe de gabinete no ano passado.