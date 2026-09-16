Chefe da União Europeia convida Canadá para ser 1º ‘membro associado’ do bloco

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira, 16, que o Canadá se torne o primeiro “membro associado” da União Europeia (UE) e pediu o aumento da cooperação em tecnologia, defesa e energia.

Em resposta à crescente hostilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e imposição de tarifas, o Canadá e a União Europeia estreitaram vínculos nos últimos meses.

“Gostaria de trabalhar com você para abrir a porta para que o Canadá seja o primeiro membro associado da UE”, declarou Von der Leyen a Carney. A mensagem foi recebida com aplausos no Parlamento Europeu.

O status de membro associado não está juridicamente definido pelos tratados da UE. A Alemanha propôs a medida para a Ucrânia e sugeriu que permitiria a participação de Kiev em reuniões e cúpulas europeias, mas sem direito a voto.

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Segundo Von der Leyen, Canadá e UE são parceiros econômicos graças a um acordo que proporcionou um aumento de mais de 75% do comércio entre as partes “em menos de uma década”. A chefe da UE considerou “urgente reinventar nossas alianças”, ao defender uma perspectiva de membro associado para o Canadá.

Em resposta, o gabinete de Carney afirmou que, “em um mundo mais perigoso e dividido, o Canadá está fortalecendo suas relações com parceiros de confiança”.

Carney, primeiro chefe de um governo estrangeiro a assistir a um discurso sobre o estado da União do bloco, deve discursar na quinta-feira para os eurodeputados em Estrasburgo. Ottawa também espera concluir um acordo que permita ao Banco Europeu de Investimento financiar projetos canadenses de minerais críticos, disse à AFP o embaixador do Canadá na UE, Jonathan Wilkinson.

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Daqui a duas semanas, os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos canadenses como laticínios, motocicletas e a maior parte das bebidas alcoólicas. A medida, anunciada na terça-feira 8, amplia a guerra comercial entre os dois países e ocorreu um dia depois de o Canadá impor tarifas de 27 bilhões de dólares canadenses (US$ 20 bilhões) sobre produtos americanos.

A justificativa apresentada pelo governo de Donald Trump é responder às tarifas canadenses e proteger a produção doméstica. As medidas serão aplicadas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite ao presidente dos EUA barrar produtos de países considerados discriminatórios contra o comércio americano.

No ano passado, Estados Unidos e Canadá movimentaram quase US$ 900 bilhões em comércio. As novas restrições foram anunciadas depois que negociações para um acordo comercial entre os dois governos fracassaram no mês passado.

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Continua após a publicidade Além das proibições, os EUA aplicarão uma tarifa adicional de 50% sobre produtos como queijo, móveis e papel a partir da próxima semana. O governo americano rejeita a avaliação de que a escalada possa prejudicar empresas dos próprios Estados Unidos e afirma que o impacto será maior para o Canadá.