Chefe da Polícia de Londres renuncia após escândalo de condutas impróprias

A chefe da Polícia de Londres, Cressida Dick, renunciou ao cargo na última quinta-feira, 10, após encontro com o prefeito da cidade, Sadiq Khan. Ele estaria insatisfeito pelo fato dela não conseguir erradicar os casos de racismo, sexismo e outros problemas que ainda existem dentro da força policial.

A confiança na Polícia Metropolitana foi abalada por recentes revelações divulgadas em um relatório feito pelo Gabinete Independente de Conduta Policial (IOPC, em inglês). O documento apontou uma cultura de bullying, discriminação racial e misoginia por parte de policiais da capital inglesa, além de casos de assédio sexual.

O documento revelou casos ocorridos entre 2016 e 2018 e traz mensagens trocadas por policiais em aplicativos nas quais sugerem estupros, assassinatos, além de piadas sobre pessoas negras e o Holocausto.

Em setembro do ano passado, o estupro e assassinato da executiva Sarah Everard por um policial serviu de estopim para protestos contra a violência policial e terminou com a condenação do oficial Wayne Couzens à prisão perpétua.

Outro ponto de pressão sobre a comissária foi a forma como as investigações do chamado ‘partygate’, escândalo envolvendo as festas clandestinas do governo de Boris Johnson durante o lockdown, estavam sendo levadas. No final de janeiro, a funcionária pública Sue Gray, à frente das investigações, disse em seu relatório que os detalhes de todos os eventos não puderam ser incluídos, uma vez que a inspeção da polícia londrina limitou o seu trabalho.

Khan afirmou ter deixado claro para Dick que exigia uma mudança de comportamento urgente para que a população recuperasse a confiança na Scotland Yard, como também é conhecida a instituição. Ele disse ainda que não estava satisfeito com a atual postura da comissária, que ofereceu sua demissão.

“Está claro que a única maneira de começar a entregar a escala de mudança necessária é ter uma nova liderança na Polícia de Londres”, disse o prefeito.

Em resposta, Dick, experiente oficial de combate ao terrorismo e primeira mulher a comandar a Scotland Yard, afirmou não ter outra opção a não ser renunciar.

“É com enorme tristeza que, após a reunião com o prefeito hoje, ficou claro que ele não tem mais confiança suficiente em minha liderança”, disse a comissária, que teve seu contrato estendido em setembro.

Por meio do Twitter, Boris Johnson disse que Dick “serviu seu país com grande dedicação e distinção ao longo de muitas décadas”. Priti Patel, ministra do Interior e responsável por escolher um substituto, afirmou que a comissária assumiu suas funções “com uma dedicação inabalável para proteger nossa capital e seu povo, inclusive durante o período de pandemia”.

A escolha de um sucessor pode ter ramificações políticas, uma vez que as investigações sobre as festas clandestinas seguem em andamento. Khan, que faz parte do partido de oposição, disse que não poderia comentar sobre o assunto.

Ele disse, no entanto, reconhecer o enorme interesse público na resolução do caso e que é fundamental que a população volte a confiar na força policial.