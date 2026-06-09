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Chefe da ONU pede fim de ataques no Oriente Médio e respeito ao cessar-fogo

António Guterres se disse 'profundamente alarmado' com o cenário na região após novas hostilidades entre Irã e Israel

Por Flávio Monteiro 9 jun 2026, 12h32
O secretário-geral da ONU, António Guterres
O secretário-geral da ONU, António Guterres (FRANCK ROBICHON/EPA/EFE)
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Chefe da ONU pede fim de ataques no Oriente Médio e respeito ao cessar-fogo Priorize VEJA no Google

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se disse “profundamente alarmado” com a nova escalada de violência no Oriente Médio, resultado da troca de ataques entre Israel e Irã. Em declaração nas redes sociais nesta terça-feira, 9, o principal nome da ONU pediu que todas as ofensivas sejam interrompidas e instou Tel Aviv a reabrir as passagens para a Faixa de Gaza.

“Todos os ataques devem cessar imediatamente. Os acordos de cessar-fogo no Líbano, Irã e Gaza devem ser totalmente respeitados”, disse Guterres em uma postagem no X, antigo Twitter. 

Israel e Irã trocaram bombardeios no início dessa semana, interrompendo o cessar-fogo em vigor desde abril e levantando preocupações sobre uma nova escalada. As hostilidades tiveram início no domingo, 7, quando Teerã disparou mísseis contra o território israelense em resposta a ataques no Líbano. Tel Aviv respondeu horas depois, atingindo diferentes alvos iranianos.

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O cenário se arrefeceu na segunda-feira, 8, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a ambos os países que interrompessem os ataques. No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu disse, que Tel Aviv irá responder “com força” caso ocorra uma nova ofensiva iraniana.

Guterres também pediu que Israel reabra as passagens de acesso a Gaza, essenciais para manter o fluxo de ajuda humanitária no enclave. “Reitero meu apelo para a reabertura imediata das passagens para garantir a passagem rápida, segura e sem entraves da assistência humanitária em larga escala”, afirmou.

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A Faixa de Gaza foi devastada pela guerra entre Tel Aviv e o grupo militante Hamas, com mais de 70 mil pessoas sendo mortas em dois anos de conflito. Um frágil acordo de cessar-fogo foi estabelecido em outubro de 2025, prevendo garantias de aumento no fornecimento de ajuda humanitária, mas Israel e Hamas têm feito constantes acusações mútuas de violação da trégua.

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