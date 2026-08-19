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Chefe da inteligência do Equador e esposa morrem em queda de helicóptero no Quênia

Outras cinco pessoas, todas americanas, morreram no acidente durante voo turístico

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 18h23
Homem de pele clara, cabelo escuro penteado para trás, usando terno azul-marinho, camisa branca e gravata rosa, com lenço branco no bolso, olhando para a esquerda em um ambiente interno. Um microfone prateado está à sua frente. Ao fundo, pessoas desfocadas.
O diretor-geral do Centro Nacional de Inteligência (CNI) do Equador, Michele Sensi-Contugi (Assembleia Nacional do Equador/Divulgação)
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O diretor-geral do Centro de Inteligência Estratégica do Equador, Michele Sensi-Contugi, e sua esposa, a estilista Stephany Hollihan, morreram nesta quarta-feira, 19, na queda de um helicóptero turístico no condado de Samburu, no Quênia. Outras cinco pessoas que estavam a bordo também morreram, todas americanas, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu por volta das 9h13 no horário local (3h13 em Brasília), quando a aeronave realizava um voo panorâmico sobre a região de Loisaba, conhecida por suas reservas de vida selvagem e por safáris. Segundo a Autoridade de Aviação Civil do Quênia (KCAA), o helicóptero seguia em direção ao rio Ewaso Nyiro, que atravessa diferentes áreas de preservação.

Imagens divulgadas pela Cruz Vermelha do Quênia mostram fumaça e destroços em uma área arborizada nas proximidades do monte Ololokwe. Equipes de emergência foram mobilizadas para o local, mas não houve sobreviventes.

A aeronave era um Eurocopter EC130 B4 operado pela empresa Lady Lori Helicopters. Em comunicado, a companhia afirmou estar “profundamente entristecida” com o acidente e manifestou solidariedade às vítimas e a seus familiares.

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Sensi-Contugi, de 44 anos, estava à frente do Centro de Inteligência Estratégica do Equador desde 2024. Antes de fazer parte do governo, ele desenvolveu sua trajetória profissional no âmbito empresarial, atuando em empresas dedicadas ao plástico, à borracha e à biotecnologia.

Hollihan era estilista e trabalhava com artigos de luxo.

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A Presidência equatoriana lamentou a morte do casal e expressou condolências aos familiares. “O governo nacional expressa suas mais sinceras condolências pelo falecimento de Michele Sensi-Contugi e de sua esposa, Stephany Hollihan”, afirmou o governo em comunicado publicado nas redes sociais.

O ex-presidente equatoriano Guillermo Lasso também confirmou a morte do casal e prestou homenagem a ambos.

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