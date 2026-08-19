Chefe da inteligência do Equador e esposa morrem em queda de helicóptero no Quênia

O diretor-geral do Centro de Inteligência Estratégica do Equador, Michele Sensi-Contugi, e sua esposa, a estilista Stephany Hollihan, morreram nesta quarta-feira, 19, na queda de um helicóptero turístico no condado de Samburu, no Quênia. Outras cinco pessoas que estavam a bordo também morreram, todas americanas, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu por volta das 9h13 no horário local (3h13 em Brasília), quando a aeronave realizava um voo panorâmico sobre a região de Loisaba, conhecida por suas reservas de vida selvagem e por safáris. Segundo a Autoridade de Aviação Civil do Quênia (KCAA), o helicóptero seguia em direção ao rio Ewaso Nyiro, que atravessa diferentes áreas de preservação.

Imagens divulgadas pela Cruz Vermelha do Quênia mostram fumaça e destroços em uma área arborizada nas proximidades do monte Ololokwe. Equipes de emergência foram mobilizadas para o local, mas não houve sobreviventes.

A aeronave era um Eurocopter EC130 B4 operado pela empresa Lady Lori Helicopters. Em comunicado, a companhia afirmou estar “profundamente entristecida” com o acidente e manifestou solidariedade às vítimas e a seus familiares.

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Sensi-Contugi, de 44 anos, estava à frente do Centro de Inteligência Estratégica do Equador desde 2024. Antes de fazer parte do governo, ele desenvolveu sua trajetória profissional no âmbito empresarial, atuando em empresas dedicadas ao plástico, à borracha e à biotecnologia.

Hollihan era estilista e trabalhava com artigos de luxo.

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A Presidência equatoriana lamentou a morte do casal e expressou condolências aos familiares. “O governo nacional expressa suas mais sinceras condolências pelo falecimento de Michele Sensi-Contugi e de sua esposa, Stephany Hollihan”, afirmou o governo em comunicado publicado nas redes sociais.

O ex-presidente equatoriano Guillermo Lasso também confirmou a morte do casal e prestou homenagem a ambos.