Chávez suspende fornecimento de petróleo ao Paraguai

Embora a transição de poder no Paraguai tenha se dado sem grandes sustos, após o impeachment relâmpago de Fernando Lugo, os países vizinhos seguem atuando para pressionar o novo governo. Neste domingo, o ditador venezuelano Hugo Chávez anunciou o corte de fornecimento de petróleo ao Paraguai e retirou seu embaixador do país. A medida se somou à consulta aos seus diplomatas determinada pelos governos brasileiro e argentino no sábado – procedimento que indica que os países questionam a destituição de Lugo, transcorrida de acordo com as regras da Constituição paraguaia.

Leia também:

Brasileiros no Paraguai pedem que Dilma reconheça Franco

Lugo reaparece e convoca paraguaios a ‘protesto pacífico’

Tema em foco: O impeachment no Paraguai

“Estaremos no Mercosul”, disse o ex-presidente na porta de sua casa, sem dar maiores detalhes. Lugo, que neste domingo negou a legitimidade do governo de seu sucessor, disse que formará, na segunda-feira, um “gabinete pela restauração democrática”. Todos os ministros de seu governo, exceto os liberais, cuja renúncia Lugo aceitou após a retirada do apoio do partido, estão convocados para reunião que será realizada em Assunção. Quase simultaneamente ao anúncio de que o ex-presidente estaria na reunião do Mercosul, o novo chanceler confirmou sua participação no evento. “Eu e meu vice-chanceler vamos”, afirmou também ao periódico paraguaio ABC Color.

Combustível – Apesar do corte de petróleo anunciado pelo caudilho venezuelano, as autoridades paraguaias garantiram que não faltará combustível, uma vez que o país tem contrato com diversos fornecedores, inclusive com a Petrobras. A Venezuela é responsável pelo fornecimento de cerca de 30% do petróleo consumido no Paraguai.

Neste sábado, o ministério de Relações Exteriores do Brasil informou que chamou de volta a Brasília o embaixador em Assunção, Eduardo dos Santos, para “esclarecimentos” sobre o que classificou como “rito sumário” de impeachment do presidente paraguaio. Também na noite de sábado, o governo de Cristina Kirchner havia anunciado a saída do embaixador argentino na capital paraguaia, Rafael Edgardo Roma, por causa dos “graves acontecimentos institucionais e a ruptura da ordem democrática”.

Expulsão – O governo brasileiro disse que vai avaliar se pedirá a saída do Paraguai de blocos econômicos do cone sul, como o Mercosul e a Unasul (União Sul-Americana de Nações). “O Brasil considera que o procedimento adotado compromete pilar fundamental da democracia, condição essencial para a integração regional”, disse o governo brasileiro.

Os chanceleres e representantes da União Sul-Americana de Nações (Unasul), grupo formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, além do próprio Paraguai, analisam como o governo paraguaio poderá se manter nos blocos de cooperação regional sul-americanos.