Chávez recebe comissão brasileira para ‘acelerar’ adesão ao Mercosul

Caracas, 25 jul (EFE).- O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, recebeu nesta quarta-feira uma comissão do Governo brasileiro para ‘acelerar’ o processo de adesão do país caribenho ao Mercosul.

‘Decidimos acelerar os prazos e agradeço esta visita muito oportuna, dado que o Brasil exerce a presidência temporária do Mercosul’, disse Chávez ao lado de uma delegação brasileira presidida pelo ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira.

Chávez comentou que há poucos dias recebeu uma ligação da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que propôs a visita de uma comissão para ‘ganhar tempo’ e ir desenvolvendo os temas que abrirão caminho para o ingresso formal da Venezuela, o que acontecerá em 31 de julho.

‘Já foram acordadas as primeiras reuniões, tanto em Brasília como em Montevidéu, em agosto para ir adiantando estes temas, que têm a ver com a nomenclatura comum, uma vez que a Venezuela ainda tem a nomenclatura da Comunidade Andina de Nações. Agora temos que nos acoplar à nomenclatura do Mercosul’, explicou o presidente.

Chávez assegurou que ‘já foram identificados cerca de 230 códigos’ de produtos que a Venezuela pode começar a exportar ao Brasil no marco do Mercosul e reiterou que já foi criado um ‘fundo estratégico’ a fim de apoiar empresas privadas e estatais venezuelanas que tenham perfil exportador.

Teixeira, por sua vez, comentou que a visita da delegação brasileira tem como objetivo iniciar o processo de entrada ‘mais formalmente’ da Venezuela no Mercosul com ‘gestões importantes’ de adaptação econômica do comércio exterior.

Chávez confirmou que viajará ao Brasil no próximo dia 31 para o ato de incorporação de seu país como membro pleno do bloco, que é integrado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Este último país, no entanto, está suspenso devido à destituição do presidente Fernando Lugo. EFE