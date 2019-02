Chávez nega rumores sobre visita médica no Brasil

Caracas, 1 ago (EFE).- O presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Hugo Chávez, indicou nesta quarta-feira que se sente bem e negou os rumores lançados por ‘doentes mentais’ assegurando que durante sua passagem pelo Brasil ele teria visitado uma clínica para submeter-se a uma revisão sobre seu estado de saúde.

‘Sinto-me muito bem. Sei que alguns, acho que doentes mentais, com certo sadismo inclusive, aproveitam qualquer oportunidade para seguir lançando suas mensagens’, disse Chávez em entrevista coletiva após seu retorno do Brasil, onde ontem assistiu ao ingresso de seu país como membro pleno do Mercosul.

‘É absurdo e totalmente falso que tenham me tirado não sei de onde e me levado a um hospital’, indicou o presidente venezuelano, depois que ganharam corpo as versões sobre esses supostos exames.

‘Aos que me desejam a morte, eu desejo muita vida para que vejam como a revolução bolivariana seguirá avançando de batalha em batalha e de vitória em vitória’, acrescentou.

O jornalista venezuelano Nelson Bocaranda indicou em seu site que Chávez se submetera na segunda-feira a um exame médico em Brasília acompanhado pelo ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Chávez, por sua vez, explicou que hoje conversou por telefone com Lula antes de partir do Brasil, já que não teve a oportunidade de vê-lo durante sua visita ao país.

O presidente venezuelano se recupera de um câncer na região pélvica do qual assegura já estar curado e que o levou à sala de cirurgia em três ocasiões desde junho do ano passado. EFE