Charles III é vaiado por senadora indígena no Parlamento australiano: ‘Não é meu rei’

O rei Charles III foi recebido com vaias na Austrália nesta segunda-feira, 21, ao ser criticado por uma senadora indígena do país que o acusou de cometer “genocídio” contra os povos originários australianos durante um evento no Parlamento.

Lidia Thorpe, a primeira política de origem aborígene a ser eleita para o legislativo, se aproximou do palco onde Charles concluía seu discurso ao Parlamento australiano, na capital Canberra, em que prestou “respeito aos donos tradicionais das terras”, e gritou que não aceitava a soberania do monarca britânico sobre o país.

“Você cometeu genocídio contra nosso povo”, disse Thorpe. “Devolva nossa terra. Devolva o que você roubou de nós. Nossos ossos, nossos crânios, nossos bebês, nosso povo. Você destruiu nossa terra. Dê-nos um tratado. Queremos um tratado.”

Charles foi vaiado por cerca de um minuto antes que a senadora fosse escoltada para fora da câmara. “Esta não é sua terra. Você não é meu rei. Você não é nosso rei”, gritou ela.

O monarca e outros participantes, incluindo o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, permaneceram sentados e não comentaram o incidente.

Viagem significativa

O protesto aconteceu durante a primeira visita de Charles à Austrália desde que ele ascendeu ao trono em 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Esta também é sua primeira grande viagem ao exterior após ser diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano.

Durante seu discurso, o rei reconheceu os povos das Primeiras Nações australianas, que viveram no país por dezenas de milhares de anos antes da chegada dos colonos britânicos no século XVIII. Na fala, ele também comentou sobre seu período como estudante na Austrália, a pandemia de Covid-19 e a vulnerabilidade da nação da Oceania à crise climática.

Monarquia em questão?

A Austrália, um antigo conjunto de colônias britânicas, se tornou uma nação independente em 1901, mas continua sendo uma monarquia constitucional com Charles como chefe de Estado – embora esse papel hoje seja amplamente simbólico.

Planos de um referendo para transformar o país em uma República foram arquivados por Albanese no início deste ano, depois que uma outra votação chancelada pelo governo cujo objetivo era criar um órgão consultivo indígena foi derrotada nas urnas.

A população australiana se encontra bastante dividida nas opiniões sobre o modelo de governo do país. Segundo uma pesquisa da YouGov realizada no final do ano passado, 32% querem que a nação se torne uma república o mais rápido possível, enquanto 35% deseja permanecer uma monarquia constitucional no longo prazo.

No início deste mês, autoridades do Palácio de Buckingham disseram, em nome de Charles, que a mudança é uma “questão para o povo australiano decidir”.

Thorpe divulgou uma declaração nesta segunda-feira argumentando que a Austrália deveria abandonar a monarquia e estabelecer um tratado com os povos indígenas das Primeiras Nações.

“A coroa invadiu este país, não buscou um tratado com os Primeiros Povos e cometeu um genocídio do nosso povo”, ela disse. “O rei Charles não é o soberano legítimo destas terras.”