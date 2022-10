Charles coloca à venda 14 cavalos da rainha Elizabeth

A principal casa de leilões de cavalos de corrida do Reino Unido, Tattersalls, anunciou nesta segunda-feira, 24, que o rei Charles III está vendendo alguns dos animais que herdou de sua mãe, a rainha Elizabeth II, uma ávida criadora e corredora. Ao todo, 14 cavalos foram colocados à venda.

Dentre eles está o Love Affairs, montaria que foi o último vencedor da monarca no circuito de Goodwood, dois dias antes de sua morte. Segundo o porta-voz da Tattersall, a venda dos animais se trata de algo comum e que vários cavalos são vendidos pela Família Real todos os anos.

“A rainha tinha suas próprias éguas, ela as criava e as vendia. Você não pode ficar com todas elas”, disse o funcionário à emissora britânica BBC, completando que a ação não simboliza o fim da conexão da Coroa com as corridas.

A rainha Elizabeth II herdou o centro de criação de cavalos Royal Stud de seu pai, o rei George VI, e o local foi, ao longo de vários anos, um refúgio para a monarca. Para seu gerente de corridas e grande amigo pessoal, John Warren, o seu apoio à prática foi fundamental para a popularização das competições britânicas.

“Tenho certeza de que se a rainha não tivesse sido criada para ser uma monarca, ela teria encontrado uma vocação com cavalos. Estava simplesmente em seu DNA”, disse Warren.