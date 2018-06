Chapéu usado por Napoleão em Waterloo será leiloado

Um chapéu militar que supostamente foi usado por Napoleão durante a Batalha de Waterloo,em 1815, será leiloado em Lyon, na França, nesta segunda-feira (18).

O chapéu foi comprado por um colecionador particular em 1986 e deve receber lances iniciais de 30.000 a 40.000 euros (130.000 a 170.000 reais).

As condições de conservação são consideradas muito boas, segundo o organizador do evento, Etienne De Baecque. O item foi recuperado por um capitão holandês, barão Arnout Jacques van Zuijlen van Nijevelt, após a derrota da França para as forças aliadas em Waterloo.

Napoleão era famoso por seus chapéus de duas pontas, que usava de lado para ser reconhecido nos campos de batalha. O ex-imperador os usava por apenas 3 anos e, normalmente, mantinha 12 modelos a sua disposição por vez.

Atualmente, acredita-se que existam apenas 19 chapéus do ex-imperador espalhados pelo mundo.

Além dos chapéus, os trajes de batalha de Napoleão também se tornaram famosos entre os colecionadores ao longo dos anos. O manto vermelho que ele usou em Waterloo, por exemplo, pertence à rainha Elizabeth II e está na Coleção Real desde 1837.

Um chapéu que fazia parte da coleção da família real de Mônaco, muito similar ao que será vendido hoje, foi leiloado por 1,9 milhão de euros ao proprietário da gigante sul-coreana de alimentos e produtos agrícolas Harim, há quatro anos.

Napoleão declarou-se imperador em 1804 e iniciou uma guerra contra outras potências europeias. Conquistou grande parte do continente, antes de sua derrota final em 1815, em Waterloo. Com esse fracasso, foi destituído e exilado na ilha britânica de Santa Helena, onde morreu em 1821.