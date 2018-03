Chanceler sul-coreana vai aos EUA acertar encontro de Trump e Kim

A chanceler da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, viajará na quinta-feira a Washington para se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e discutir o encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

“Os chefes da diplomacia sul-coreana e americana planejam compartilhar suas avaliações do recente e rápido progresso na península coreana”, disse o Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Sul em comunicado sobre a visita da chanceler.

“Ambos discutirão em detalhes sobre como cooperar estreitamente para conseguir a desnuclearização da península, assim como sobre as conversas entre EUA e Coreia do Norte”, completa a nota.

A viagem da chanceler foi marcada depois de Trump ter anunciado na semana passada que aceita o convite de Kim Jong-un para um encontro, que deve ocorrer em maio. O papel da Coreia do Sul como mediadora da reunião foi essencial.

Nos diálogos entre as duas Coreias motivados pela participação do regime de Pyongyang nos Jogos Olímpicos de Inverno, uma delegação sul-coreana viajou à capital do país vizinho na última semana e se reuniu com Kim Jong-un, que afirmou que aceita desnuclearização se houver garantias de que o país não sofrerá uma invasão militar.

A mesma delegação viajou para Washington para repassar a mensagem a Trump, assim como o convite de Kim para realizar o primeiro encontro da história entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.

Na reunião entre os chanceleres, Kang também conversará com Tillerson sobre “assuntos econômicos e comerciais recentes, incluindo as medidas protecionistas americanas”, diz a nota. A Coreia do Sul considera que a decisão de Trump de impor de taxas de importação sobre o aço terá grande impacto para a economia do país, terceiro maior exportador do metal para os Estados Unidos.

China

O conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul agradeceu nesta segunda-feira ao presidente chinês Xi Jinping por seu papel no processo diplomático que abriu caminho para uma cúpula entre Trump e Kim.

O enviado Chung Eui-yong, que há alguns dias anunciou na Casa Branca os planos para o encontro histórico, viajou a Pequim para informar a Xi e a diplomatas chineses sobre os esforços mobilizados para abordar a questão nuclear.

“A situação na península da Coreia viveu recentemente mudanças muito positivas. O presidente Moon Jae-in acredita que a a liderança do governo chinês, especialmente do presidente Xi, desempenharam um grande papel neste sentido”, declarou Chung a Xi no Grande Salão do Povo.

Chung aproveitou a ocasião para renovar o convite do presidente sul-coreano a Xi para viajar a Seul.

(Com EFE e AFP)