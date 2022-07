Chanceler russo é ignorado em cúpula do G20 e faz acusações de russofobia

O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, participou nesta sexta-feira, 8, do encontro do G20 em Bali, na Indonésia, mesmo com as recentes tensões entre Rússia e Europa devido à guerra na Ucrânia, sendo ignorado e evitado por membros das delegações ocidentais.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se recusou a se encontrar com Lavrov, ao mesmo tempo que poucos concordaram em posar com ele para as fotos habituais.

+ Rússia participa de reunião do G20 em meio à guerra na Ucrânia

Apesar das divergências, o chanceler russo provou a importância de sua economia para o mundo e como ela ainda funciona ao se reunir diretamente com vários ministros que se recusaram a se juntar à coalizão liderada pelo Ocidente contra a Rússia, incluindo aqueles da China, Brasil, Argentina, Índia, Turquia e Indonésia.

Em comentários de uma sessão sobre insegurança alimentar e energética, Blinken mirou em Lavrov, renovando as acusações de que o bloqueio russo do Mar Negro aos portos ucranianos estava impedindo a exportação de suprimentos vitais de grãos.

“Para nossos colegas russos: a Ucrânia não é seu país. Esse grão não é seu grão. Por que você está bloqueando os portos? Você deve deixá-lo escoar”, disse o secretário de Estado americano, ressaltando que os Estados Unidos já comprometeram mais de US$ 5 bilhões para resolver o problema.

De acordo com o jornal The New York Times, Lavrov não estava presente na hora do comentário, tendo se retirado após o discurso do ministro das Relações Exteriores ucraniano e deixando o papel de orador para uma funcionária, que disse não ter preparado comentários. Ele também já havia deixado outra sessão de comentários durante discurso do chanceler alemão.

Em fala a repórteres, no entanto, o diplomata fez um discurso desafiador. Para ele, a “russofobia flagrante” estava fazendo com que as nações ocidentais permitissem danos à economia global por meio de sanções contra seu país e culpou a Casa Branca por um colapso na diplomacia entre Washington e Moscou.

“O fato de que eles não estão usando o G20 para o objetivo previamente estabelecido é óbvio”, disse ele, completando que os países do Ocidente estão agindo de forma contrária à missão do grupo das 20 maiores economias do mundo de promover a saúde econômica global.

+ Putin desafia Ocidente a vencê-lo no campo de batalha

Lavrov deu pouca importância ao gelo de Blinken, dizendo que “quem encerrou os contatos foram os Estados Unidos e a Rússia não irá ficar correndo atrás de ninguém para sugerir reuniões”.

Continua após a publicidade

O chanceler também teceu comentários relacionados a Boris Johnson, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido na quinta-feira 7 e era um dos principais aliados da Ucrânia no discurso contra a guerra.

“Eles estavam tentando estabelecer essa nova aliança – o Reino Unido, os países bálticos, a Polônia e a Ucrânia. Eles estavam dizendo que a Otan isolou a Rússia. Mas, na verdade, foi o partido de Boris Johnson que o isolou”, disse.

Já o ministro das Relações Exteriores da Índia, que foi visto andando com o diplomata russo pelos corredores do hotel onde ocorreu a cúpula, disse por meio do Twitter que eles trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais contemporâneas, incluindo o conflito na Ucrânia e Afeganistão.

A Índia é uma parceira de longa data da Rússia e tem ajudado o país a lidar com as sanções aumentando suas compras de petróleo russo com um desconto significativo.

O encontro do G20 ficou marcado também pela falta de uma resolução conjunta sobre a resposta à invasão russa na Ucrânia, com países como China, Brasil e Índia se recusando a se juntar às sanções propostas pelos países ocidentais.

Assim como os indianos, os chineses também aumentaram suas compras de petróleo russo auxiliando a Rússia a manter altas receitas mesmo diante de tantas sanções. Por conta disso, é esperado que Blinken se encontre com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, para reiterar as advertências americanas caso Pequim forneça armas para Moscou.

+ Deputado russo é condenado a sete anos de prisão por criticar guerra

Em meio às reuniões, o Exército russo continua sua ofensiva no leste ucraniano. Especialistas apontam que os ataques em cidades e vilarejos de Donetsk, uma das regiões separatistas pró-Rússia, são apenas um prelúdio do que está por vir. Um relatório divulgado pela inteligência britânica apontou que as tropas russas avançaram pouco nos últimos dias, o que indica que uma “provável reconstrução” está em curso.

Enquanto isso, os países ocidentais aumentaram o fluxo de armas para a Ucrânia, incluindo mísseis de longo alcance capazes de atingir posições e infraestrutura russas. O mais avançado deles é o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, ou HIMARS, fornecido pelos Estados Unidos.