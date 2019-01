Chanceler revela descoberta de plano para matar presidente da Colômbia

O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, afirmou neste sábado (29) que as autoridades descobriram planos para possível atentado contra o presidente Iván Duque.

“Gostaria de informar que a comunidade internacional está se dando conta de que há vários meses, investigações de inteligência estavam sendo conduzidas sobre possíveis ataques contra a vida do presidente”, manifestou Trujillo, em um vídeo divulgado pelo seu gabinete.

Ele acrescentou que o fato se soma à captura, recentemente, de três venezuelanos com armas de guerra, “o que aumenta ainda mais as preocupações que as autoridades tiveram neste assunto”.

Dois deles foram capturados esta semana em Valledupar, capital do departamento do Cesar, fronteira com a Venezuela, em posse de dois modernos fuzis. Segundo a polícia local, eles foram descobertos em um ônibus que seguia para Barranquilla e as armas estavam em suas bagagens. O terceiro foi detido na mesma cidade.

(com EFE)