Chanceler orienta diplomatas brasileiros a ignorarem ordens de Maduro

Em um gesto diplomático de apoio a Juan Guaidó, o Itamaraty orientou seus diplomatas em Caracas a responderem apenas ao presidente da Assembleia Nacional venezuelana, que na última quarta-feira 23 se proclamou substituto de Nicolás Maduro e quase imediatamente foi anunciado pelo governo como a única autoridade reconhecida pelo Brasil.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o chanceler Ernesto Araújo afirmou que não vai retirar os diplomatas brasileiros da Venezuela. Em Davos, nesta quinta-feira, 24, ele foi lacônico ao afirmar que “eles ficam”, segundo ele mantendo contatos apenas com a equipe de Guaidó.

Na terça-feira 22, Araújo já havia sinalizado a contrariedade do governo à legitimidade do governo da Venezuela, se referindo a Maduro como “ex-presidente” em sua conta no Twitter.

Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela apela ao povo e às Forças Armadas venezuelanas para que não mais reconheçam a autoridade do ex-Presidente Nicolás Maduro e se subordinem à autoridade legítima exercida pela Assembleia Nacional. https://t.co/iKC1wTZifX — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 22, 2019

Diante do reconhecimento de Guaidó por diversos governos da América, Maduro emitiu uma ordem de retirada para a diplomacia dos Estados Unidos, que deveria deixar o país em até 72 horas. A Casa Branca, porém, indicou que as ordens do mandatário não vão ser seguidas, já que consideram seu mandato legítimo.

Em carta assinada pelo próprio Guaidó e enviada a todas as embaixadas estrangeiras em Caracas, o presidente da Assembleia Nacional reitera que “deseja firmemente que mantenham sua presença diplomática em nosso país”.

Ele também apoia que os governos estrangeiros ignorem as ordens de Maduro. “Peço que desconheçam qualquer ordem ou disposição que contradiga o firme propósito do poder legítimo da Venezuela que, em virtude da Constituição, ostento. Que as missões diplomáticas, chefes de missões e todos seus funcionários continuem operando na Venezuela com normalidade e que se respeitem todas as imunidade e privilégios”, escreveu.

“Qualquer disposição contrária careceria de validade, já que emanaria de pessoas ou entidades que, por seu caráter usurpatório, não tem autoridade legítima para pronunciar-se a respeito”, completou Guaidó.

(com Estadão Contéudo)