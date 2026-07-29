Chanceler argentino reforça que Milei apoia Bolsonaro, mas minimiza crise com Brasil

Quirno também reiterou o apoio de Milei à família Bolsonaro e disse que seu governo vê o mundo “de maneira diferente” do governo Lula. “O presidente participou de um ato partidário, evidentemente apoia a família Bolsonaro no Brasil”, disse.

“Devemos enquadrar este último incidente em uma série de outros eventos que vêm ocorrendo entre nossos países devido a uma série de diferenças políticas e ideológicas”, acrescentou o ministro.

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Após o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, ser “chamado para consultas (…) em razão das ofensas proferidas” por Milei, Quirno disse que espera que o funcionário retorne ao país “para continuar desenvolvendo a extensa agenda comercial”. Bitelli está em Brasília desde que foi chamado de volta pelo Itamaraty.

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Discurso de Milei

Durante o ato do PL em São Paulo, Milei se referiu a Lula como “presidiário”, “ladrão” e “lixo socialista”, além de atacar como “lixo careca”, sem citar o nome, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“O lixo não me permitiu visitar o meu amigo injustamente encarcerado, quando eu sei que Lula se cansou de receber líderes do exterior quando estava preso, entre eles o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández” declarou Milei, que havia anunciado na semana passada, durante uma entrevista em seu país, a intenção de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em sua residência, após ter sido preso preventivamente em novembro de 2025 e condenado no processo sobre a tentativa de golpe de Estado.

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Em um dos momentos mais tensos nas relações dos dois países vizinhos, membros do Mercosul, o ultraliberal também mencionou a suposta colaboração do governo Lula para apoiar a oposição na passada campanha eleitoral na Argentina.