Chanceler alemão acusa AfD de planejar ‘limpeza étnica’

Ler Resumo





O chanceler alemão Friedrich Merz acusou o partido de extrema direita AfD de promover “limpeza étnica”, em acalorada sessão parlamentar. A declaração surge após a vitória da AfD em eleição regional, onde o partido defende a “remigração” de imigrantes. Merz alertou para o impacto econômico de um êxodo de trabalhadores estrangeiros.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), nesta quarta-feira, 9, de buscar promover uma “limpeza étnica”, durante uma acalorada sessão parlamentar após a recente vitória da sigla em uma eleição regional.

As eleições no último domingo no estado da Saxônia-Anhalt representaram um grande revés para o partido de Merz, a conservadora União Democrata Cristã (CDU), que obteve 17% dos votos, em comparação com os quase 44% da AfD.

‘Reimigração’

Uma das promessas mais controversas da extrema direita, que afirma estar em negociações para formar seu primeiro governo regional, é uma campanha de “remigração e deportação” de imigrantes em situação irregular.

“A palavra ‘remigração’ nada mais é do que um sinônimo de limpeza étnica baseada em origem e cor da pele”, disse Merz em um debate no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão.

Continua após a publicidade

+ O que a vitória da extrema direita na Alemanha significa para a Europa

Em um discurso interrompido diversas vezes por deputados da AfD, o chanceler também alertou que um possível êxodo de trabalhadores estrangeiros do país prejudicaria o funcionamento de muitos setores econômicos, como artesanato, centros de assistência e restaurantes.

Continua após a publicidade

Pauta da segurança

Antes do pronunciamento do chefe de Governo alemão, a co-líder nacional do AfD, Alice Weidel, afirmou que a “imigração em massa” levou a um “aumento da criminalidade” e a um “aumento expressivo de crimes sexuais e atos de violência brutal”.

+ Trump celebra vitória da extrema direita alemã e governo Merz denuncia ‘interferência’

Continua após a publicidade

As estatísticas criminais alemãs mostram uma sobrerrepresentação de estrangeiros em certos tipos de crimes, mas pesquisadores ressaltam que esses dados, por si só, não estabelecem uma relação causal direta entre imigração e criminalidade.