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Chanceler alemão acusa AfD de planejar ‘limpeza étnica’

Friedrich Merz faz alerta sobre planos para 'remigração e deportação' de estrangeiros em situação irregular após vitória da extrema direita em pleito estadual

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h55 | Atualizado em 9 set 2026, 10h24
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. 22/05/2025
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. 22/05/2025 (Petras Malukas/AFP)
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Chanceler alemão acusa AfD de planejar ‘limpeza étnica’ Priorizar nos meus resultados Google

O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), nesta quarta-feira, 9, de buscar promover uma “limpeza étnica”, durante uma acalorada sessão parlamentar após a recente vitória da sigla em uma eleição regional.

As eleições no último domingo no estado da Saxônia-Anhalt representaram um grande revés para o partido de Merz, a conservadora União Democrata Cristã (CDU), que obteve 17% dos votos, em comparação com os quase 44% da AfD.

‘Reimigração’

Uma das promessas mais controversas da extrema direita, que afirma estar em negociações para formar seu primeiro governo regional, é uma campanha de “remigração e deportação” de imigrantes em situação irregular.

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“A palavra ‘remigração’ nada mais é do que um sinônimo de limpeza étnica baseada em origem e cor da pele”, disse Merz em um debate no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão.

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+ O que a vitória da extrema direita na Alemanha significa para a Europa

Em um discurso interrompido diversas vezes por deputados da AfD, o chanceler também alertou que um possível êxodo de trabalhadores estrangeiros do país prejudicaria o funcionamento de muitos setores econômicos, como artesanato, centros de assistência e restaurantes.

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Pauta da segurança

Antes do pronunciamento do chefe de Governo alemão, a co-líder nacional do AfD, Alice Weidel, afirmou que a “imigração em massa” levou a um “aumento da criminalidade” e a um “aumento expressivo de crimes sexuais e atos de violência brutal”.

+ Trump celebra vitória da extrema direita alemã e governo Merz denuncia ‘interferência’

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As estatísticas criminais alemãs mostram uma sobrerrepresentação de estrangeiros em certos tipos de crimes, mas pesquisadores ressaltam que esses dados, por si só, não estabelecem uma relação causal direta entre imigração e criminalidade.

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