Cessar-fogo para a libertação de reféns tem início na Faixa de Gaza

O cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, travada na Faixa de Gaza, teve início às 2h desta sexta-feira. A trégua foi mediada pelo Catar e envolve a troca de reféns mantidos pelo grupo terrorista por presos palestinos em Israel.

A expectativa é que treze civis, entre mulheres e crianças, sejam liberados pelo Hamas por volta das 11h de Brasília.

Horas depois do início oficial do cessar-fogo, um comboio de tanques israelenses foi visto deixando Gaza. Enquanto isso, dezenas de caminhões com mantimentos para os civis palestinos começaram a entrar no enclave, vindos do Egito.

Apesar do aviso em árabe do porta-voz militar israelense de que “a guerra ainda não acabou” e de que o Norte de Gaza segue sendo uma região perigosa, milhares de civis palestinos que haviam se deslocado para o sul aproveitaram para retornar e verificar como estão suas residências.