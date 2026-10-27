Cessar-fogo mediado por Melania Trump entra em vigor em cidade na Ucrânia
Trégua em Oleshky, ocupada pela Rússia desde 2022, prioriza distribuição de ajuda humanitária e a fuga de moradores por um corredor seguro
Rússia e Ucrânia iniciaram nesta terça-feira, 27, um cessar-fogo na cidade de Oleshky, no sul do território ucraniano, sob ocupação russa desde 2022. A trégua tem como objetivo permitir a distribuição de ajuda humanitária e a retirada de moradores por um corredor seguro.
“Como chefe da equipe de negociação ucraniana, confirmo que o lado ucraniano está cumprindo seus compromissos”, afirmou Dmytro Lubinets, comissário de Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, em uma publicação no Facebook.
O acordo foi anunciado na sexta-feira 23 pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que intermediou as negociações. “Está claro que, sem a minha intervenção, teria sido impossível levar ajuda humanitária à cidade”, declarou ela em comunicado.
Crise humanitária
Localizada às margens do rio Dnieper, diante da cidade de Kherson, Oleshky enfrenta uma crise humanitária agravada pela escassez de alimentos, medicamentos e água potável. Antes da invasão russa, em fevereiro de 2022, o município tinha aproximadamente 24.000 habitantes. Atualmente, segundo estimativas divulgadas pela Casa Branca, restam entre 1.700 e 2.000 pessoas, principalmente idosos, além de cerca de 50 crianças. A situação se agravou após a destruição da barragem de Kakhovka, em 2023, que provocou inundações em aproximadamente 90% do território municipal.
“O que ela (Melania) quer é salvar crianças. Ambas as partes estão cooperando”, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira.
Pelos termos anunciados, representantes civis russos e ucranianos deverão visitar as residências para avaliar as necessidades de cada família e organizar as evacuações. Os moradores poderão escolher se desejam permanecer na cidade ou ser transportados para áreas sob controle da Rússia ou da Ucrânia. Melania também afirmou ter conseguido a participação de um veículo de comunicação americano para acompanhar e documentar a operação.
A negociação contou ainda com a participação do papa Leão XIV, segundo o principal negociador ucraniano, David Arakhamia. Ele afirmou que a operação humanitária terá início assim que a suspensão dos combates estiver em vigor.
Novos ataques
Apesar da trégua em Oleshky, novos ataques atingiram outras regiões da Rússia e da Ucrânia nesta terça-feira. Em Kiev, capital ucraniana, a Ponte Sul e estruturas do metrô foram atingidas, segundo autoridades da cidade, e o trânsito precisou ser interrompido.
Desde a noite de segunda-feira, 26, um ataque russo com mísseis contra Kiev deixou pelo menos uma pessoa morta e 15 feridas, entre elas estudantes que estavam em um alojamento. Ataques também deixaram mortos e feridos nas cidades de Kharkiv e Pavlohrad.
O Ministério da Defesa russo disse ter atingido a infraestrutura de transportes de Kiev, um centro logístico na região de Kharkiv, além de instalações industriais e navios de carga que, segundo Moscou, eram utilizados para fins militares.