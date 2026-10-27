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Cessar-fogo mediado por Melania Trump entra em vigor em cidade na Ucrânia

Trégua em Oleshky, ocupada pela Rússia desde 2022, prioriza distribuição de ajuda humanitária e a fuga de moradores por um corredor seguro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 09h09
Ativistas seguram cartazes durante manifestação em apoio aos moradores de Oleshky, na região de Kherson, pedindo à comunidade internacional que volte sua atenção para a situação humanitária na cidade ucraniana ocupada pela Rússia.
Ativistas seguram cartazes durante manifestação em apoio aos moradores de Oleshky, na região de Kherson, pedindo à comunidade internacional que volte sua atenção para a situação humanitária na cidade ucraniana ocupada pela Rússia. (Danylo Antoniuk/ Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
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Cessar-fogo mediado por Melania Trump entra em vigor em cidade na Ucrânia Priorize VEJA no Google

Rússia e Ucrânia iniciaram nesta terça-feira, 27, um cessar-fogo na cidade de Oleshky, no sul do território ucraniano, sob ocupação russa desde 2022. A trégua tem como objetivo permitir a distribuição de ajuda humanitária e a retirada de moradores por um corredor seguro.

“Como chefe da equipe de negociação ucraniana, confirmo que o lado ucraniano está cumprindo seus compromissos”, afirmou Dmytro Lubinets, comissário de Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, em uma publicação no Facebook.

O acordo foi anunciado na sexta-feira 23 pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que intermediou as negociações. “Está claro que, sem a minha intervenção, teria sido impossível levar ajuda humanitária à cidade”, declarou ela em comunicado.

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Crise humanitária

Localizada às margens do rio Dnieper, diante da cidade de Kherson, Oleshky enfrenta uma crise humanitária agravada pela escassez de alimentos, medicamentos e água potável. Antes da invasão russa, em fevereiro de 2022, o município tinha aproximadamente 24.000 habitantes. Atualmente, segundo estimativas divulgadas pela Casa Branca, restam entre 1.700 e 2.000 pessoas, principalmente idosos, além de cerca de 50 crianças. A situação se agravou após a destruição da barragem de Kakhovka, em 2023, que provocou inundações em aproximadamente 90% do território municipal.

“O que ela (Melania) quer é salvar crianças. Ambas as partes estão cooperando”, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira.

Pelos termos anunciados, representantes civis russos e ucranianos deverão visitar as residências para avaliar as necessidades de cada família e organizar as evacuações. Os moradores poderão escolher se desejam permanecer na cidade ou ser transportados para áreas sob controle da Rússia ou da Ucrânia. Melania também afirmou ter conseguido a participação de um veículo de comunicação americano para acompanhar e documentar a operação. 

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A negociação contou ainda com a participação do papa Leão XIV, segundo o principal negociador ucraniano, David Arakhamia. Ele afirmou que a operação humanitária terá início assim que a suspensão dos combates estiver em vigor. 

Novos ataques

Apesar da trégua em Oleshky, novos ataques atingiram outras regiões da Rússia e da Ucrânia nesta terça-feira. Em Kiev, capital ucraniana, a Ponte Sul e estruturas do metrô foram atingidas, segundo autoridades da cidade, e o trânsito precisou ser interrompido.

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Desde a noite de segunda-feira, 26, um ataque russo com mísseis contra Kiev deixou pelo menos uma pessoa morta e 15 feridas, entre elas estudantes que estavam em um alojamento. Ataques também deixaram mortos e feridos nas cidades de Kharkiv e Pavlohrad.

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O Ministério da Defesa russo disse ter atingido a infraestrutura de transportes de Kiev, um centro logístico na região de Kharkiv, além de instalações industriais e navios de carga que, segundo Moscou, eram utilizados para fins militares.

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