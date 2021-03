Cerca de metade da população do Reino Unido tem anticorpos contra a Covid

Metade das pessoas no Reino Unido já adquiriu anticorpos contra o coronavírus, seja por infecção ou vacinação, mostram os testes conduzidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS).

De acordo com a pesquisa mais recente de infecção por coronavírus, estima-se que 54,7% da população da Inglaterra teria testado positivo para anticorpos contra o coronavírus em amostras de sangue colhidas até a semana que terminou em 14 de março de 2021. No País de Gales, cerca de 50,5% da população teria testado positivo para anticorpos para a Covid-19, enquanto o número para a Escócia foi de 42,6% e para a Irlanda do Norte 49,3%.

O estudo foi conduzido com base em resultados de exames de sangue retirados de uma subamostra selecionada aleatoriamente de indivíduos com 16 anos ou mais, que são usados para testar os anticorpos contra o vírus. Ele aponta para um sucesso no programa de vacinação do Reino Unido, com 30 milhões de pessoas tendo recebido pelo menos uma dose.

A idade é um fator no aumento de anticorpos. Mais de 76% das pessoas com 70 anos ou mais testaram positivo para anticorpos. Os níveis mais elevados de anticorpos observados em grupos de idade avançada refletem a alta taxa de vacinação em pessoas mais velhas.

As mortes relacionadas ao coronavírus estão caindo a uma taxa de 35% no Reino Unido, enquanto os novos casos caem 7,9% semana a semana. Outros números divulgados pelo ONS nesta terça-feira, 30, confirmam que mais de 150.000 pessoas morreram de coronavírus no Reino Unido.