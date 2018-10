Cerca de 70 menores continuam desaparecidos na Indonésia após terremoto

zoom_out_map 1 /20 Uma balsa de passageiros foi levada para terra firme em prédios em Wani, na região central de Celebes da Indonésia, depois que um terremoto e um tsunami atingiram a área - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 2 /20 Navio fica encalhado depois do terremoto e tsunami que atingiram uma área em Wani, Donggala, Central Sulawesi, Indonésia - 03/10/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 3 /20 Mulheres passam diante dos escombros grande mesquita Baiturrahman em Palu, no centro de Sulawesi, na Indonésia após terremoto e tsunami que atingiram a região - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 4 /20 Sobrevivente do terremoto caminha sobre os escombros de um complexo fabril em Palu, na Indonésia após o local ser destruído por um terremoto seguido de tsunami - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 5 /20 Imagem aérea mostra a grande mesquita Baiturrahman em Palu, no centro de Sulawesi, na Indonésia, após um terremoto e um tsunami atingiram a área - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 6 /20 Mulher caminha na área onde ficava sua casa no subdistrito de Lere em Palu, na Indonésia. Cerca de 1400 pessoas morreram no terremoto seguido de tsunami que atingiram a região - 03/10/2018 (Adek Berry/AFP)

zoom_out_map 7 /20 Sobrevivente caminha debaixo de carro após terremoto seguido de tsunami atingir a região de Palu, na Indonésia - 01/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 8 /20 Navio é visto encalhado após a passagem de terremoto seguido de tsunami na região de Wani, na ilha de Celebes, Indonésia - 01/10/2018 (Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters)

zoom_out_map 9 /20 Foto aérea dá noção da destruição causada após o terremoto de 7,5 graus de magnitude seguido de tsunami, em Palu, no centro de Sulawesi, na Indonésia - 01/10/2018 (Hafidz Mubarak A/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 10 /20 Uma ponte que cedeu após as fortes ondas causadas pelo tsunami, é vista submersa na cidade de Palu - 01/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 11 /20 Moradores formam fila para conseguir combustível em um posto de gasolina na cidade de Palu, na Ilha de Sulawesi, Indonésia - 01/10/2018 (Basri Marzuki/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 12 /20 Equipe de resgate carregam um corpo encontrado nos escombros durante as missões de resgate em Petabo, ao sul de Palu, na Indonésia - 01/10/2018 (Akbar Tado/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 13 /20 A imagem aérea mostra um barco que invadiu a costa após o tsunami causado pelo terremoto de 7,5 graus de magnitude na cidade de Palu, Indonésia - 01/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 14 /20 Residentes de Palu, a cidade mais afetada pelo terremoto seguido de tsunami em Sulawesi, na Indonésia, carregam mantimentos após os tremores - 29/09/2018 (Muhammad Rifki/AFP)

zoom_out_map 15 /20 Carros são vistos em uma vala após a destruição do terreno em que estavam durante o terremoto que atingiu Palu, na Indonésia - 01/10/2018 (Beawiharta/Reuters)

zoom_out_map 16 /20 Moradores que ficaram desabrigados após o terremoto e o tsunami na Indonésia, aguardam para serem levados da cidade de Palu por aviões militares no Aeroporto Mutiara Sis Al Jufri - 30/09/2018 (Akbar Tado/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 17 /20 Residentes evacuam suas casas destruídas após o terremoto seguido de tsunami que afetou 1,5 milhão de pessoas na Indonésia - 01/10/2018 (Beawiharta/Reuters)

zoom_out_map 18 /20 Vista aérea da mesquita Baiturrahman destruída pelo Tsunami em Palu, Indonésia - 30/09/2018 (Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters)

zoom_out_map 19 /20 Pessoas buscam combustível na cidade de Palu, Indonésia - 30/09/2018 (Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters)

zoom_out_map 20/20 Homem chora próximo ao corpo de sua mãe morta em decorrência do terremoto que atingiu a cidade de Palu na Indonésia - 29/09/2018 (Antara Foto/Basri Marzuki/Reuters)

Pelo menos 70 menores de idade ainda estão desaparecidos após o terremoto e tsunami que castigaram a ilha de Celebes, na Indonésia, no dia 28 de setembro, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (19) pelo Ministério de Assuntos Sociais do país. Ao todo, mais de 2.100 pessoas morreram.

O número total de desaparecidos oficiais no desastre é de 680, no entanto as autoridades estimam que cerca de 5.000 pessoas poderiam estar sob os escombros nas zonas mais afetadas, onde já terminaram os trabalhos de resgate.

Segundo o diretor de Reabilitação Social Infantil do ministério, o número de menores desaparecidos foi calculado a partir dos registros de pais e parentes que buscam as crianças.

As ONGs que atuam no local e a Comissão Nacional de Proteção da Criança na Indonésia (KPAI) advertiram que em momentos de desastres, os menores de idade ficam mais ao tráfico de pessoas, abusos sexuais e perda de bens na ausência de documentos de identidade.

Além disso, organizações como Save the Children realizam trabalhos de assistência alimentar e psicológica na província de Celebes Central, assim como a formação de voluntários e professores através de cursos voltados para a proteção das crianças.

O terremoto interrompeu as aulas de mais de 177.000 estudantes entre o pré-escolar e Ensino Médio, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho.

De acordo com a última contagem oficial, o desastre em Celebes causou a morte de 2.103 pessoas e deixou 4.612 feridos gravemente, tornando-se na pior tragédia natural sofrida pela Indonésia desde o tsunami de 2004, que destruiu a província de Aceh.

(Com EFE)