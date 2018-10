Cerca de 5.000 pessoas ainda estão desaparecidas na Indonésia

zoom_out_map 1 /20 Uma balsa de passageiros foi levada para terra firme em prédios em Wani, na região central de Celebes da Indonésia, depois que um terremoto e um tsunami atingiram a área - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 2 /20 Navio fica encalhado depois do terremoto e tsunami que atingiram uma área em Wani, Donggala, Central Sulawesi, Indonésia - 03/10/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 3 /20 Mulheres passam diante dos escombros grande mesquita Baiturrahman em Palu, no centro de Sulawesi, na Indonésia após terremoto e tsunami que atingiram a região - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 4 /20 Sobrevivente do terremoto caminha sobre os escombros de um complexo fabril em Palu, na Indonésia após o local ser destruído por um terremoto seguido de tsunami - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 5 /20 Imagem aérea mostra a grande mesquita Baiturrahman em Palu, no centro de Sulawesi, na Indonésia, após um terremoto e um tsunami atingiram a área - 03/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 6 /20 Mulher caminha na área onde ficava sua casa no subdistrito de Lere em Palu, na Indonésia. Cerca de 1400 pessoas morreram no terremoto seguido de tsunami que atingiram a região - 03/10/2018 (Adek Berry/AFP)

zoom_out_map 7 /20 Sobrevivente caminha debaixo de carro após terremoto seguido de tsunami atingir a região de Palu, na Indonésia - 01/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 8 /20 Navio é visto encalhado após a passagem de terremoto seguido de tsunami na região de Wani, na ilha de Celebes, Indonésia - 01/10/2018 (Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters)

zoom_out_map 9 /20 Foto aérea dá noção da destruição causada após o terremoto de 7,5 graus de magnitude seguido de tsunami, em Palu, no centro de Sulawesi, na Indonésia - 01/10/2018 (Hafidz Mubarak A/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 10 /20 Uma ponte que cedeu após as fortes ondas causadas pelo tsunami, é vista submersa na cidade de Palu - 01/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 11 /20 Moradores formam fila para conseguir combustível em um posto de gasolina na cidade de Palu, na Ilha de Sulawesi, Indonésia - 01/10/2018 (Basri Marzuki/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 12 /20 Equipe de resgate carregam um corpo encontrado nos escombros durante as missões de resgate em Petabo, ao sul de Palu, na Indonésia - 01/10/2018 (Akbar Tado/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 13 /20 A imagem aérea mostra um barco que invadiu a costa após o tsunami causado pelo terremoto de 7,5 graus de magnitude na cidade de Palu, Indonésia - 01/10/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 14 /20 Residentes de Palu, a cidade mais afetada pelo terremoto seguido de tsunami em Sulawesi, na Indonésia, carregam mantimentos após os tremores - 29/09/2018 (Muhammad Rifki/AFP)

zoom_out_map 15 /20 Carros são vistos em uma vala após a destruição do terreno em que estavam durante o terremoto que atingiu Palu, na Indonésia - 01/10/2018 (Beawiharta/Reuters)

zoom_out_map 16 /20 Moradores que ficaram desabrigados após o terremoto e o tsunami na Indonésia, aguardam para serem levados da cidade de Palu por aviões militares no Aeroporto Mutiara Sis Al Jufri - 30/09/2018 (Akbar Tado/Antara Foto/Reuters)

zoom_out_map 17 /20 Residentes evacuam suas casas destruídas após o terremoto seguido de tsunami que afetou 1,5 milhão de pessoas na Indonésia - 01/10/2018 (Beawiharta/Reuters)

zoom_out_map 18 /20 Vista aérea da mesquita Baiturrahman destruída pelo Tsunami em Palu, Indonésia - 30/09/2018 (Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters)

zoom_out_map 19 /20 Pessoas buscam combustível na cidade de Palu, Indonésia - 30/09/2018 (Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters)

zoom_out_map 20/20 Homem chora próximo ao corpo de sua mãe morta em decorrência do terremoto que atingiu a cidade de Palu na Indonésia - 29/09/2018 (Antara Foto/Basri Marzuki/Reuters)

Cerca de 5.000 pessoas ainda estão desaparecidas após o terremoto e o tsunami que no dia 28 de setembro assolaram a ilha de Celebes, na Indonésia. As autoridades locais prorrogaram nesta quinta-feira as buscas por vítimas a pedido dos familiares.

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio), as operações de resgate deveriam acabar hoje, mas serão estendidas até a noite de sexta-feira.

O saldo oficial de mortes chegou a 2.073, enquanto 2.549 pessoas ficaram feridas. As equipes de buscas não encontram ninguém vivo sob os escombros por mais de uma semana.

Por sua vez, o governador de Celebes Central, Longki Djanggola, disse aos jornalistas que o período de resposta a emergências será estendido até o dia 26 para reconstruir infraestruturas e atender aos mais de 82.000 deslocados.

Em Palu, no litoral oeste de Sulawesi, centenas de quilômetros a leste de Bali, sobreviventes aguardavam notícias junto aos escombros que sepultaram seus parentes enquanto trabalhadores e escavadeiras operavam.

“Não tenho mais lágrimas, só o que quero é encontrá-los”, disse Ahmad, agricultor de 43 anos que esperava junto a uma pilha de destroços que um dia foi sua casa no bairro de Balaroa. Sua esposa e suas duas filhas estão desaparecidas nas ruínas.

Balaroa e outros bairros de Palu foram devastados pela liquefação, que acontece quando um terremoto abala um terreno suave e úmido e o transforma em um líquido viscoso e turvo.

A terceira filha de Ahmad ficou gravemente ferida e foi levada à cidade de Makassar para receber tratamento. “Ela é tudo que me sobrou. Tudo que eu possuía, todo o resto, se foi”, disse.

As autoridades enterraram em valas comuns 969 mortos, enquanto 1.076 corpos foram entregues aos familiares das vítimas.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse durante a visita a um colégio islâmico em Jacarta que a distribuição de ajuda humanitária melhorou e que a maior parte do serviço de energia elétrica foi restabelecida, mas admitiu que ainda há deficiências.

Widodo afirmou que será necessário tempo para a vida voltar ao normal na região, destroçada pela magnitude do terremoto e do tsunami.

Novo tremor

Se ainda fosse necessário algum lembrete sobre a constante movimentação das placas tectônicas da Indonésia, ele veio na forma de um tremor de magnitude 6 no litoral das ilhas de Java e Bali na manhã desta quinta-feira, que matou três pessoas em Java, danificou edifícios e causou pânico.

Em mensagem em sua conta de Twitter, onde incluiu imagens de várias casas destruídas, o porta-voz da BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, disse que as vítimas foram encontradas no distrito de Sumenep, no leste de Java.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica no mundo todo, situou o hipocentro a 10 quilômetros de profundidade sob o fundo do mar.

Encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial acontecem nesta semana em Bali. Os mais de 19.000 delegados e outros convidados, incluindo ministros, chefes de bancos centrais e líderes de alguns países, foram surpreendidos pelo tremor.

(Com EFE e Reuters)