Cerca de 4,5 mil voos são cancelados no Natal por avanço da ômicron

Cerca de 4,5 mil voos foram cancelados em todo o mundo entre sexta, 24, e sábado, 25, em meio ao avanço da variante ômicron do coronavírus, de acordo com a empresa americana de monitoramento de voos Flightaware.

A variante ômicron já foi detectada em 100 países e continua a se espalhar exponencialmente, com casos duplicando em áreas onde ela é transmitida em questão de dois a três dias, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira. Dados de surtos no país africano e em Reino Unido e Dinamarca, no entanto, parecem sugerir um risco menor de hospitalização em pacientes que contraem a variante ômicron em comparação com a delta, embora a OMS encare esses dados com cautela.

Em resposta ao aumento de contágios, alguns países, como Alemanha, Portugal e Finlândia, voltaram a impor restrições sociais, incluindo de viagens.

O governo alemão, por exemplo, que confirmou a primeira morte pela variante no país na quinta-feira, incluiu Espanha, Portugal e Estados Unidos em sua lista de alto risco de Covid e restringiu festas, reuniões familiares e atos públicos.

Nos EUA, onde também há registro de morte pela ômicron, a variante já é a predominante e, entre 12 e 18 de dezembro, representou 73,2% dos novos casos.

Em algumas partes dos EUA, a porcentagem de casos de ômicron na semana de 12 a 18 de dezembro é ainda maior do que a média nacional, subindo para mais de 90% na região noroeste, em estados como Washington, Oregon e Idaho; e na região sudeste, em lugares como Flórida, Geórgia, Alabama e Carolina do Sul.