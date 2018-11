Cerca de 400 búfalos se afogam em rio entre Namíbia e Botsuana

Cerca de 400 búfalos se afogaram no rio Chobe, na fronteira entre Namíbia e Botsuana. Seus corpos foram descobertos com assombro pelos moradores das cidades próximas, informaram nesta quinta-feira (8) os meios de comunicação locais.

As autoridades dos dois países ainda averiguam as causas do afogamento em massa, mas a hipótese mais provável é de que os animais entraram na água para fugir de leões que os perseguiam.

Moradores da região afirmaram nunca ter visto uma manada tão grande quanto esta: eram por volta de 1.000 animais andando juntos, ao todo.

O incidente ocorreu provavelmente na terça-feira (6), do lado da margem da Namíbia, na altura da região de Mbalasinte.

Moradores da região foram até o Rio Chobe pegar os cadáveres para comer

“Não puderam escalar outra vez (à margem) e acabaram se afogando. É um lamentável incidente, perdemos muita vida selvagem, que é a nossa herança, de uma só vez”, lamentou Romeo Muyunda, porta-voz do Ministério de Meio ambiente da Namíbia, ao jornal The Namibian.

As autoridades locais deram permissão para que os moradores da região retirassem os corpos dos animais da água e levassem para suas casas para servir como alimento.

O rio Chobe, que em outra parte do seu curso se chama rio Cuando, é um dos principais afluentes do Zambeze, tem uma extensão total de 1.500 quilômetros e corre entre Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue.

É também uma região de grande riqueza natural e dá nome ao Parque Nacional Chobe, onde vivem grandes populações de girafas, elefantes e búfalos africanos, entre outras espécies.

Embora seja relativamente frequente ver animais mortos no rio, este afogamento foi excepcionalmente grave.

(Com EFE)