CEO morre de forma ‘repentina’ pouco depois de assumir comando da empresa

O CEO de uma empresa siderúrgica avaliada em 3 bilhões de dólares (15,4 bilhões de reais) morreu “de forma repentina e inesperada” pouco depois de ser promovido ao cargo. Brian Malloy tinha 59 anos e havia assumido o comando da companhia há apenas três semanas, em 1º de julho.

Malloy integrava a Carpenter Technology desde 2015 e ocupava anteriormente o cargo de diretor de operações. Com sua morte, o ex-CEO Tony Thene retornou imediatamente ao comando da empresa. “Estamos profundamente tristes com o falecimento de Brian. Ao longo da última década, Brian fez contribuições significativas para a Carpenter Technology e era um líder respeitado, com um forte compromisso com o desempenho, a excelência operacional e o sucesso a longo prazo da empresa”, informou o comunicado da companhia, que não revelou a causa da morte. Malloy deixa a esposa, Luiza, e três filhos.

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Especializada em ligas metálicas para os setores aeroespacial, médico e de defesa, a companhia viu suas ações recuarem após o anúncio da morte do executivo. Segundo relatos divulgados pelo Daily Mail, a Carpenter Technology vinha obtendo lucros maiores devido aos gasto militares dos Estados Unidos e à entrada de novos pedidos.

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