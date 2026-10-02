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Cem dias após terremotos, Venezuela ainda enfrenta trauma e incerteza

População continua dependente de suporte contínuo para superar impactos do desastre; MSF diz ter atendido mais de 7 mil por problemas de saúde

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 13h02
Hector Garcia, de 75 anos, lava suas roupas num acampamento montado no exterior de um complexo habitacional que ruiu parcialmente durante os terremotos em La Guaira, Venezuela.
Hector Garcia, de 75 anos, lava suas roupas num acampamento montado no exterior de um complexo habitacional que ruiu parcialmente durante os terremotos em La Guaira, Venezuela.  (Adriana Loureiro Fernandez/MSF (Médicos Sem Fronteiras))
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Cem dias após terremotos, Venezuela ainda enfrenta trauma e incerteza Priorize VEJA no Google

Cem dias depois do duplo terremoto de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiu a Venezuela em 24 de junho, milhares de moradores das áreas afetadas ainda convivem com os efeitos do desastre. Se nas primeiras semanas a prioridade era atender feridos e garantir abrigo e assistência emergencial, a atenção agora se volta também para as consequências prolongadas da incerteza, do deslocamento e do impacto emocional acumulado sobre as pessoas e as comunidades.

A organização internacional de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirma ter realizado mais de 7 mil consultas médicas desde o início da operação em Caracas e La Guaira. Dores musculares e ósseas representam 21,7% dos atendimentos, seguidas por infecções respiratórias, com 21,4%, e doenças de pele, com 12,4%. Mais de 880 pacientes com condições crônicas, como hipertensão, diabetes, asma e epilepsia, também foram acompanhados pelas equipes de saúde.

+ Nas ruas da Venezuela, reportagem de VEJA mostra o impacto da tragédia dos terremotos

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Vista aérea de uma cidade devastada, com edifícios desmoronados e escombros espalhados por toda parte. Alguns prédios altos permanecem em pé, mas a maioria está em ruínas. O céu azul com nuvens esparsas contrasta com a destruição no solo, transmitindo uma sensação de desolação e perda.
Vista aérea de edifícios desabados em Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela (MIGUEL MEDINA/AFP)
Equipes médicas atendem feridos em um hospital após o terremoto em La Guaira, Venezuela, em 25 de junho de 2026.
Equipes médicas atendem feridos em um hospital após o terremoto em La Guaira, Venezuela, em 25 de junho de 2026. (Javier Campos/NurPhoto/Getty Images)
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Parte dos sintomas físicos, segundo profissionais da organização, está relacionada ao estresse acumulado desde os terremotos. “Muitas pessoas chegam às consultas com dores musculares, dores de cabeça recorrentes, problemas gastrointestinais ou insônia, sintomas que frequentemente refletem um sofrimento emocional e psicológico significativo”, afirmou Milagritos Valderrama, coordenadora médica de MSF para a resposta à emergência.

Entre os moradores atendidos está Elvira, de 76 anos, que ficou presa sob os escombros de um prédio. “Pensaram que eu estava morta quando me tiraram de lá”, relatou. Depois do resgate, ela passou a ter dificuldades para dormir, crises de choro e medo constante. “Tudo me assustava. A psicóloga me ajudou a superar o nervosismo. Quero voltar a ser quem eu era.”

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Equipes de resgate retiraram homem e seu filho dos escombros em La Guaira, na Venezuela, em 28 de junho de 2026, quatro dias após o terremoto que atingiu a região.
Equipes de resgate retiraram homem e seu filho dos escombros em La Guaira, na Venezuela, em 28 de junho de 2026, quatro dias após o terremoto que atingiu a região. (Mauricio VALENZUELA/AFP)
Edifício desabado com escombros de concreto e ferros retorcidos, com três pessoas em cima dos destroços, possivelmente equipes de resgate. Palmeiras e um prédio branco ao fundo completam a cena de destruição
Um prédio desabado é visto a partir do acampamento-base do Regimento de Treinamento e Intervenção da Segurança Civil Francesa (UIISC 7), no complexo Karting La Guaira, em Caraballeda (estado de La Guaira, Venezuela), em 27 de junho de 2026, enquanto a equipe auxilia nas operações de resgate após terremotos (MIGUEL MEDINA / POOL/AFP)
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+ Os dramas dos venezuelanos que vivem no Brasil, dois meses depois do terremoto

Ao longo dos cem dias, a organização MSF afirma ter prestado atendimento em saúde mental a 8.147 pessoas em Caracas e La Guaira, por meio de atividades coletivas de psicoeducação, consultas individuais e sessões de primeiros socorros psicológicos.

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Segundo a MSF, a fase de recuperação exigirá a manutenção dos serviços de saúde mental e de atenção primária à saúde, sobretudo enquanto parte da população permanecer em alojamentos temporários. A organização também afirma ter distribuído cerca de 860 mil litros de água potável, instalado cinco sistemas de tratamento e 127 filtros desde o início da resposta.

Serviços de emergência trabalham após colapso de prédio por causa de terremotos na Venezuela
Serviços de emergência trabalham após colapso de prédio por causa de terremotos na Venezuela (Jonathan Lanza/NurPhoto/Getty Images)

Os balanços oficiais mais recentes divulgados apontam 6.509 mortos na tragédia confirmados pelo governo da Venezuela, embora registros de organizações locais e estimativas independentes apontem que o número total de vítimas fatais possa ultrapassar 10 mil.

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